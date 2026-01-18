  1. Суспільство

Як оформити субсидію сім’ї, яка орендує житло, а її члени мають статус ВПО — роз’яснення ПФ

10:37, 18 січня 2026
Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховується допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Фото: tsn.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області пояснило, як оформити субсидію сім’ї, яка орендує житло, а її члени мають статус внутрішньо переміщеної особи.

«Звернутись за призначенням житлової субсидії можна або за зареєстрованим місцем проживання, або за фактичним місцем проживання.

Під час звернення за призначенням житлової субсидії внутрішньо переміщена особа (ВПО), крім заяви та декларації встановленого зразка, для підтвердження фактичного місця проживання надає довідку внутрішньо переміщеної особи», - нагадали у ПФ.

При призначенні житлової субсидії орендарям або домогосподарству, що складається лише з внутрішньо переміщених осіб, не враховується матеріальний та майновий стан осіб, які зареєстровані за місцем проживання (перебування) в житловому приміщенні. Сам алгоритм розрахунку для сімей ВПО не відрізняється від загального.

Житлова субсидія призначається за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних норм та соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Розмір житлової субсидії залежить від складу домогосподарства, сукупного доходу такого домогосподарства, а також переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство. Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більший розмір житлової субсидії.

