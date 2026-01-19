  1. Общество
  2. / В Украине

Неделя в Украине начнется с головной боли и усталости – прогноз магнитных бурь

09:42, 19 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В начале недели в Украине ожидается повышенная солнечная активность – в понедельник прогнозируют средние магнитные бури.
Неделя в Украине начнется с головной боли и усталости – прогноз магнитных бурь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начало недели в Украине будет сопровождаться магнитными бурями, сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В понедельник, 19 января, ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню и средним магнитным бурям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во вторник, 20 января, прогнозируют солнечную активность с К-индексом 3,7 — зеленый уровень, который характеризуется слабыми магнитными бурями.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, в результате чего некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Специальных лекарств от магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние можно, снимая симптомы обычными медикаментами.

Для поддержания организма во время магнитных бурь рекомендуют соблюдать режим дня и питания, полноценно высыпаться и употреблять здоровую пищу. Также советуют ограничить острое, соленое, жирное, алкоголь и уменьшить количество кофе, пить больше воды и травяных чаев.

Полезны прогулки на свежем воздухе, по возможности — выезд за город, избегая прямых солнечных лучей. Улучшить самочувствие могут умеренные физические нагрузки. Рекомендуется избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Утром взбодриться поможет контрастный душ, а вечером — расслабляющая ванна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

магнитные бури космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые тарифы в ЦНАПах: законопроект о админуслугах готовят ко второму чтению

Суммы административных сборов будут обновляться как минимум раз в три года, при этом бесплатными остаются социальные и пенсионные услуги.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]