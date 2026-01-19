Неделя в Украине начнется с головной боли и усталости – прогноз магнитных бурь

В начале недели в Украине ожидается повышенная солнечная активность – в понедельник прогнозируют средние магнитные бури.

Начало недели в Украине будет сопровождаться магнитными бурями, сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В понедельник, 19 января, ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню и средним магнитным бурям.

Во вторник, 20 января, прогнозируют солнечную активность с К-индексом 3,7 — зеленый уровень, который характеризуется слабыми магнитными бурями.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, в результате чего некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Специальных лекарств от магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние можно, снимая симптомы обычными медикаментами.

Для поддержания организма во время магнитных бурь рекомендуют соблюдать режим дня и питания, полноценно высыпаться и употреблять здоровую пищу. Также советуют ограничить острое, соленое, жирное, алкоголь и уменьшить количество кофе, пить больше воды и травяных чаев.

Полезны прогулки на свежем воздухе, по возможности — выезд за город, избегая прямых солнечных лучей. Улучшить самочувствие могут умеренные физические нагрузки. Рекомендуется избегать конфликтов и стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Утром взбодриться поможет контрастный душ, а вечером — расслабляющая ванна.

