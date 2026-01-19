Тиждень в Україні розпочнеться з головного болю та втоми – прогноз магнітних бур

На початку тижня в Україні очікується підвищена сонячна активність — у понеділок прогнозують середні магнітні бурі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Початок тижня в Україні супроводжуватиметься магнітними бурями, повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У понеділок, 19 січня, очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню та середнім магнітним бурям.

У вівторок, 20 січня, прогнозують сонячну активність із К-індексом 3,7 — зелений рівень, який характеризується слабкими магнітними бурями.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, унаслідок чого деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, однак полегшити стан можна, знімаючи симптоми звичайними медикаментами.

Для підтримки організму під час магнітних бур рекомендують дотримуватися режиму дня та харчування, повноцінно висипатися й вживати здорову їжу. Також радять обмежити гостре, солоне, жирне, алкоголь і зменшити кількість кави, пити більше води та трав’яних чаїв.

Корисними є прогулянки на свіжому повітрі, за можливості — виїзд за місто, уникаючи прямого сонячного проміння. Поліпшити самопочуття можуть помірні фізичні навантаження. Рекомендується уникати конфліктів і стресових ситуацій.

Людям із хронічними захворюваннями радять більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ, а ввечері — розслаблююча ванна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.