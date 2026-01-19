19 января – какой сегодня праздник и главные события

19 января отмечают Всемирный день домашнего сыра.

Фото: objectiv.tv

19 января в Украине и мире отмечают Всемирный день домашнего сыра. Также в этот день отмечается День Мартина Лютера Кинга — американского общественного деятеля и борца за гражданские права, а также День доброй памяти.

Эта дата связана с рядом событий разных лет:

В 1906 году увидел свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень».

В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

В 1925 году совместное заседание Всеукраинской академии наук приняло решение об организации Медицинского отдела ВУАН.

В 1946 году был создан Союз украинцев в Великобритании.

В 1978 году в Германии выпустили последний автомобиль «Фольксваген Жук».

В 2012 году Федеральное бюро расследований США закрыло сайт Megaupload.

В 2014 году в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Виктора Януковича.

В 2017 году в Украине официально появилось Общественное вещание — была зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Также 19 января православная церковь чтит память святого преподобного Макария Египетского, одного из выдающихся деятелей раннего христианского монашества и основателей монастырской жизни в Египте, которого также называют Макарием Великим.

Макарий родился в Нижнем Египте. В молодости работал пастухом. После получения образования и желания служить Богу он оставил светскую жизнь и стал отшельником. Макарий жил в пустыне Скетис (Вади-Натрун), основывал монастыри и обучал молодых монахов. Он известен своей молитвой, постом и милосердием.

Его жизнь, по церковным преданиям, была полна многочисленных чудес и духовных прозрений. Макарий писал о духовной жизни, аскетизме и молитве, а его труды сохранились до сегодняшнего дня. Учение преподобного существенно повлияло на развитие христианского монашества и духовности не только в Египте, но и во всем христианском мире.

Именины в этот день празднуют Антон, Макар, Николай, Петр и Федор.

