19 січня – яке сьогодні свято та головні події

19 січня відзначають Всесвітній день домашнього сиру.

Фото: objectiv.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 січня в Україні та світі відзначають Всесвітній день домашнього сиру. Також цього дня припадає День Мартіна Лютера Кінга — американського громадського діяча та борця за громадянські права, а ще День доброї пам’яті.

Ця дата пов’язана з низкою подій різних років:

У 1906 році побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень».

У 1907 році в журналі «Вар’єте» з’явилися перші рецензії на кінофільми.

У 1925 році спільне засідання Всеукраїнської академії наук ухвалило рішення про організацію Медичного відділу ВУАН.

У 1946 році було створено Союз українців у Великій Британії.

У 1946 році було створено Союз українців у Великій Британії. У 1978 році в Німеччині випустили останній автомобіль «Фольксваген Жук».

У 2012 році Федеральне бюро розслідувань США закрило сайт Megaupload.

У 2014 році в Києві на вулиці Грушевського розпочалося збройне повстання проти диктаторського режиму Віктора Януковича.

У 2017 році в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення — була зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Також 19 січня православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Макарія Єгипетського, одного з видатних діячів раннього християнського чернецтва та засновників монастирського життя в Єгипті, якого також називають Макарієм Великим.

Макарій народився в Нижньому Єгипті. У молодості працював чабаном. Після здобуття освіти та з бажанням служити Богові він залишив світське життя і став пустельником. Макарій жив у пустелі Скетіс (Ваді-Натрун), засновував монастирі та навчав молодих монахів. Він відомий своєю молитвою, постом і милосердям.

Його життя, за церковними переказами, було сповнене численних чудес і духовних прозрінь. Макарій писав про духовне життя, аскетизм і молитву, а його праці збереглися до сьогодні. Вчення преподобного суттєво вплинуло на розвиток християнського чернецтва і духовності не лише в Єгипті, а й у всьому християнському світі.

Іменини цього дня святкують Антон, Макар, Микола, Петро та Федір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.