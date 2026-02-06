Take away во время блэкаутов: на что обратить внимание при покупке готовой еды

Специалисты объясняют, как избежать опасных покупок еды на вынос в период отключений электроэнергии.

Отключения электроэнергии изменили повседневные привычки украинцев — еда на вынос стала быстрым и удобным решением. Однако в условиях морозов и перебоев со светом даже привычный обед может нести риски для здоровья. Специалисты напоминают: внимательность потребителей сейчас критически важна.

В период нестабильного электроснабжения особое внимание стоит уделять качеству и условиям продажи готовых блюд. Об этом отмечают в Держпродпотребслужбе в Киевской области, специалисты которой регулярно проверяют точки реализации пищевых продуктов.

Как понять, что еда безопасна

Прежде всего эксперты советуют оценивать внешний вид блюда и упаковки. Контейнер должен быть чистым, целым, без повреждений и посторонних запахов. Горячие блюда должны быть действительно горячими, а холодные — храниться в охлаждённом состоянии.

Если же еда лишь слегка тёплая, имеет необычный запах или изменённую консистенцию, от покупки лучше отказаться — даже если внешне всё выглядит привлекательно.

Условия приготовления имеют значение

Не менее важный фактор — соблюдение персоналом санитарных норм. Речь идёт об использовании перчаток, чистоте рабочих поверхностей, а также чётком разграничении сырой и готовой продукции.

В условиях аварийных отключений электроэнергии наиболее уязвимыми остаются блюда из мяса, рыбы, соусов и молочных продуктов. Именно они первыми портятся при нарушении температурного режима.

Контроль продолжается даже во время отключений

В Держпродпотребслужбе сообщают, что мониторинг температурных режимов в заведениях торговли и общественного питания осуществляется на постоянной основе, в том числе и в период блэкаутов. Цель таких мер — не допустить реализации опасной продукции и защитить здоровье потребителей.

Общая ответственность — ключ к безопасности

Специалисты подчёркивают: безопасная еда — это общая ответственность бизнеса и покупателей. Ответственное хранение и приготовление со стороны продавцов и внимательный выбор со стороны потребителей помогают избежать пищевых отравлений даже в сложных условиях сегодняшнего дня.

