  1. Суспільство
  2. / В Україні

Take away під час блекаутів: на що звернути увагу, купуючи готову їжу

07:18, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фахівці пояснюють, як уникнути небезпечних покупок їжі на виніс у період відключень світла.
Take away під час блекаутів: на що звернути увагу, купуючи готову їжу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відключення електроенергії змінили щоденні звички українців — їжа на виніс стала швидким і зручним рішенням. Проте в умовах морозів і перебоїв зі світлом навіть звичний обід може нести ризики для здоров’я. Фахівці нагадують: уважність споживачів зараз критично важлива.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У період нестабільного електропостачання особливу увагу варто приділяти якості та умовам продажу готових страв. Про це наголошують у Держпродспоживслужбі в Київській області, які регулярно перевіряють точки реалізації харчових продуктів.

Як зрозуміти, що їжа безпечна

Передусім експерти радять оцінювати зовнішній вигляд страви та пакування. Контейнер має бути чистим, цілим, без пошкоджень і сторонніх запахів. Гарячі страви повинні бути дійсно гарячими, а холодні — зберігатися в охолодженому стані.

Якщо ж їжа лише злегка тепла, має незвичний запах або змінену консистенцію, від покупки краще відмовитися — навіть якщо зовні все виглядає привабливо.

Умови приготування мають значення

Не менш важливий фактор — дотримання санітарних норм персоналом. Йдеться про використання рукавичок, чистоту робочих поверхонь, а також чітке розмежування сирої та готової продукції.

В умовах аварійних відключень електроенергії найбільш уразливими залишаються страви з м’яса, риби, соусів і молочних продуктів. Саме вони першими псуються у разі порушення температурного режиму.

Контроль триває навіть під час відключень

У Держпродспоживслужбі повідомляють, що моніторинг температурних режимів у закладах торгівлі та громадського харчування здійснюється постійно, зокрема й у період блекаутів. Мета таких заходів — не допустити продажу небезпечної продукції та захистити здоров’я споживачів.

Спільна відповідальність — ключ до безпеки

Фахівці наголошують: безпечна їжа — це спільна відповідальність бізнесу та покупців. Відповідальне зберігання і приготування з боку продавців та уважний вибір з боку споживачів допомагають уникнути харчових отруєнь навіть у складних умовах сьогодення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]