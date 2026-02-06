Take away під час блекаутів: на що звернути увагу, купуючи готову їжу

Фахівці пояснюють, як уникнути небезпечних покупок їжі на виніс у період відключень світла.

Відключення електроенергії змінили щоденні звички українців — їжа на виніс стала швидким і зручним рішенням. Проте в умовах морозів і перебоїв зі світлом навіть звичний обід може нести ризики для здоров’я. Фахівці нагадують: уважність споживачів зараз критично важлива.

У період нестабільного електропостачання особливу увагу варто приділяти якості та умовам продажу готових страв. Про це наголошують у Держпродспоживслужбі в Київській області, які регулярно перевіряють точки реалізації харчових продуктів.

Як зрозуміти, що їжа безпечна

Передусім експерти радять оцінювати зовнішній вигляд страви та пакування. Контейнер має бути чистим, цілим, без пошкоджень і сторонніх запахів. Гарячі страви повинні бути дійсно гарячими, а холодні — зберігатися в охолодженому стані.

Якщо ж їжа лише злегка тепла, має незвичний запах або змінену консистенцію, від покупки краще відмовитися — навіть якщо зовні все виглядає привабливо.

Умови приготування мають значення

Не менш важливий фактор — дотримання санітарних норм персоналом. Йдеться про використання рукавичок, чистоту робочих поверхонь, а також чітке розмежування сирої та готової продукції.

В умовах аварійних відключень електроенергії найбільш уразливими залишаються страви з м’яса, риби, соусів і молочних продуктів. Саме вони першими псуються у разі порушення температурного режиму.

Контроль триває навіть під час відключень

У Держпродспоживслужбі повідомляють, що моніторинг температурних режимів у закладах торгівлі та громадського харчування здійснюється постійно, зокрема й у період блекаутів. Мета таких заходів — не допустити продажу небезпечної продукції та захистити здоров’я споживачів.

Спільна відповідальність — ключ до безпеки

Фахівці наголошують: безпечна їжа — це спільна відповідальність бізнесу та покупців. Відповідальне зберігання і приготування з боку продавців та уважний вибір з боку споживачів допомагають уникнути харчових отруєнь навіть у складних умовах сьогодення.

