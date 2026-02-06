6 февраля – какой сегодня праздник и главные события

6 февраля — Всемирный день без мобильного телефона.

В пятницу, 6 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бармена. Это профессиональный праздник людей, объединяющих в работе мастерство, креатив и психологию общения.

Также 6 февраля Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы. Его ввела ООН, чтобы привлечь внимание к практике женской обрезки и полностью искоренить ее. Этот день отмечает, что такие операции не имеют медицинского обоснования, грубо нарушают права человека и наносят серьезный физический и психологический вред женщинам и девушкам. Практика основывается на вредных традициях и социальном давлении, а не на религиозных требованиях.

А еще 6 февраля Всемирный день без мобильного телефона. Цель этого дня — привлечь внимание к чрезмерной зависимости от смартфонов и напомнить о ценности живого общения, тишины и осознанности. Это повод хотя бы на день отложить гаджет, больше времени провести с близкими, обратить внимание на свои мысли и окружающий мир.

Какой сегодня церковный праздник

6 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Вукола. Один из первых епископов Смирны (Малая Азия), ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он ревностно проповедовал христианство среди язычников, обращая многих к вере, и отличался смирением и праведной жизнью. Перед своей кончиной святой Вукол поставил епископом Смирны святого Поликарпа, будущего великого мученика и отца Церкви. Память святого Вукола чтят как пример апостольской преемственности и духовной стойкости.

Календарь важных событий за 6 февраля

1633 год — Владислав IV становится Королем Речи Посполитой;

1819 год — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман позволяет британцу Стемфорду Рафлзу создать торговый пункт в Сингапуре;

1840 год — по договору Вайтанги Новая Зеландия переходит под управление Великобритании, а племена маори получают покровительство метрополии;

1900 год — Александр Попов впервые передает по радио сигнал о бедствии на море;

1901 год — в Париже на вокзалах появляются первые общественные телефоны;

1925 год — начинает выходить первая украинская пионерская газета "На смену" (впоследствии — "Звезда");

1931 год — на экраны США выходит фильм Чарли Чаплина "Огни большого города";

1933 год — подписание трехстороннего договора между государствами Малой Антанты;

1935 год — в продажу впервые поступает настольная игра "Монополия";

1952 год — на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии восходит королева Елизавета II из династии Виндзоров;

1958 год — создают Союз кинематографистов Украины;

1971 год — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард демонстрирует удар по мячику от гольфа;

1985 год — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, покидает компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие;

1985 год — компания Microsoft объявляет о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Буркина-Фасо;

1996 год — британскую антарктическую станцию "Фарадей" передаюит украинским полярникам, на ее базе создают украинскую станцию "Академик Вернадский";

2004 год — в Таиланде 357 парашютистов устанавливают рекорд по купольной акробатике — они образуют в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны;

2018 год — с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно совершает первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy;

2023 год — мощное землетрясение в Турции и Сирии, более 50000 погибших.

