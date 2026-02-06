6 лютого – яке сьогодні свято та головні події

6 лютого — Всесвітній день без мобільного телефона.

Фото: shutterstock.com

У п’ятницю, 6 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бармена. Це професійне свято людей, які поєднують у роботі майстерність, креатив і психологію спілкування.

Також 6 лютого Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Його запровадила ООН, щоб привернути увагу до практики жіночого обрізання та повністю викорінити її. Цей день наголошує, що такі операції не мають медичного обґрунтування, грубо порушують права людини та завдають серйозної фізичної й психологічної шкоди жінкам і дівчатам. Практика ґрунтується на шкідливих традиціях і соціальному тиску, а не на релігійних вимогах.

А ще 6 лютого Всесвітній день без мобільного телефона. Мета цього дня — привернути увагу до надмірної залежності від смартфонів і нагадати про цінність живого спілкування, тиші та усвідомленості. Це привід хоча б на день відкласти ґаджет, більше часу провести з близькими, звернути увагу на власні думки й навколишній світ.

Яке сьогодні церковне свято

6 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Вукола. Один із перших єпископів Смирни (Мала Азія), учень святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він ревно проповідував християнство серед язичників, навертаючи багатьох до віри, та відзначався смиренням і праведним життям. Перед своєю кончиною святий Вукол поставив єпископом Смирни святого Полікарпа, майбутнього великого мученика й отця Церкви. Пам’ять святого Вукола вшановують як приклад апостольської спадкоємності й духовної стійкості.

Календар важливих подій за 6 лютого

1633 рік — Владислав IV стає Королем Речі Посполитої;

1819 рік — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман дозволяє британцю Стемфорду Рафлзу створити торговий пункт у Сінгапурі;

1840 рік — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходить під управління Великої Британії, а племена маорі отримують заступництво метрополії;

1900 рік — Олександр Попов вперше передає по радіо сигнал про лихо на морі;

1901 рік — у Парижі на вокзалах з'являються перші громадські телефони;

1925 рік — починає виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом — "Зірка");

1931 рік — на екрани США виходить фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1933 рік — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти;

1935 рік — у продаж вперше надходить настільна гра "Монополія";

1952 рік — на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сходить королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів;

1958 рік — створюють Спілку кінематографістів України;

1971 рік — під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард демонструє удар по м'ячику від гольфу;

1985 рік — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишає компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство;

1985 рік — компанія Microsoft оголошує про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 рік — британську антарктичну станцію "Фарадей" передаюит українським полярникам, на її базі створюють українську станцію "Академік Вернадський";

2004 рік — у Таїланді 357 парашутистів встановлюють рекорд з купольної акробатики — вони утворюють в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни;

2018 рік — з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснюює перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 рік — потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.

