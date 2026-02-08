8 февраля – какой сегодня праздник и главные события

8 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день брака.

Фото: freepik.com

В воскресенье, 8 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

8 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день брака. Выпадает на второе воскресенье февраля. Этот день начал движение Worldwide Marriage Encounter, чтобы напомнить: брак — это не только юридический союз, но прежде всего ежедневный труд, взаимное уважение, любовь и ответственность. Во многих странах супружеские пары в этот день обновляют свои обеты, принимают участие в праздничных богослужениях и семейных мероприятиях.

Также 8 февраля День Нирваны. Буддийский праздник, посвященный достижению Буддой Шакьямуни паринирваны — окончательного освобождения от круга перерождений (сансары). Нирвана в буддизме символизирует состояние полного покоя, мудрости и избавления от страдания, страстей и неведения. В этот день буддисты вспоминают жизнь и учение Будды, медитируют, читают сутры, совершают добрые поступки и практикуют соболезнования.

8 февраля празднуют День оперы. Этот день представляет собой возможность вспомнить всемирно известные оперы, выдающихся композиторов и исполнителей, а также роль оперы в формировании культурного наследия человечества. Театры и ценители жанра устраивают представления, лекции, тематические события и онлайн-трансляции. Приходится на день рождения Рихарда Вагнера, существенно повлиявшего на развитие оперного искусства.

А еще 8 февраля Международный день шотландского виски. Шотландский виски имеет многовековую историю и строгие правила производства: его производят только в Шотландии, выдерживают не менее трех лет в дубовых бочках и создают из ячменя и чистой воды.

Какой сегодня церковный праздник

8 февраля верующие празднуют День памяти святого великомученика Теодора Стратилата. Христианский святой IV века, полководец (стратилат) в городе Гераклея. Он был известен мужеством, справедливостью и глубокой верой во Христа. При правлении императора Ликиния святой открыто исповедовал христианство, за что подвергся жестоким пыткам. Несмотря на страдания, не отрекся от веры и принял мученическую смерть. В православной традиции его чтят как покровителя воинов и защитника от зла.

Календарь важных событий за 8 февраля

1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;

1347 год – соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;

1575 год — Вильгельмом Оранским основывает Лейденский университет;

1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;

1627 год – первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;

1861 год – семь южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;

1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;

1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;

1885 год — публикуют первый рассказ Бернарда Шоу;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";

1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;

1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения — дадаизма;

1928 год – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорк;

1963 год – в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;

1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;

1965 год – в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;

1969 год – происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой – Аэробус A380);

1971 год – основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;

1972 год — в лондонском Альберт-Голе отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;

1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;

1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";

1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-Демократический Союз.

