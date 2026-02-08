8 лютого – яке сьогодні свято та головні події

8 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день шлюбу.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 8 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день шлюбу. Припадає на другу неділю лютого. Цей день започаткував рух Worldwide Marriage Encounter, щоб нагадати: шлюб — це не лише юридичний союз, а насамперед щоденна праця, взаємна повага, любов і відповідальність. У багатьох країнах подружні пари в цей день оновлюють свої обітниці, беруть участь у святкових богослужіннях і сімейних заходах.

Також 8 лютого День Нірвани. Буддійське свято, присвячене досягненню Буддою Шак’ямуні парінірвани — остаточного звільнення від кола перероджень (сансари). Нірвана в буддизмі символізує стан повного спокою, мудрості та звільнення від страждання, пристрастей і невідання. У цей день буддисти згадують життя і вчення Будди, медитують, читають сутри, здійснюють добрі вчинки та практикують співчуття.

8 лютого святкують День опери. Цей день є нагодою згадати всесвітньо відомі опери, видатних композиторів і виконавців, а також роль опери у формуванні культурної спадщини людства. Театри й поціновувачі жанру влаштовують вистави, лекції, тематичні події та онлайн-трансляції. Припадає на день народження Ріхарда Вагнера, який суттєво вплинув на розвиток оперного мистецтва.

А ще 8 лютого Міжнародний день шотландського віскі. Шотландський віскі має багатовікову історію та суворі правила виробництва: його виготовляють лише в Шотландії, витримують щонайменше три роки в дубових бочках і створюють із ячменю та чистої води.

Яке сьогодні церковне свято

8 лютого віряни святкують День пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата. Християнський святий IV століття, воєначальник (стратилат) у місті Гераклея. Він був відомий мужністю, справедливістю та глибокою вірою в Христа. За правління імператора Лікінія святий відкрито сповідував християнство, за що зазнав жорстоких катувань. Попри страждання, не зрікся віри й прийняв мученицьку смерть. У православній традиції його вшановують як покровителя воїнів і захисника від зла.

Календар важливих подій за 8 лютого

1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі;

1347 рік — угодою ворожих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;

1575 рік — Вільгельмом Оранським засновує Лейденський університет;

1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;

1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;

1861 рік — сім південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;

1865 рік — Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;

1879 рік — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;

1885 рік — публікують перше оповідання Бернарда Шоу;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";

1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1928 рік — перше передавання телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;

1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;

1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;

1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1972 рік — у лондонському Альберт-голі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними;

1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.