Какой размер среднемесячного совокупного дохода семьи дает право на льготу — ответ ПФ

Льготы с учетом дохода предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Согласно подпункту 169.4.1 Налогового кодекса Украины налоговая социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего на 1 января отчетного налогового года (с 1 января 2026 года — 3 328 грн), умноженной на 1,4 и округленной до ближайших 10 грн.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет: 3 328 × 1,4 = 4 659,2 грн = 4 660,00 грн.

То есть в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется с учетом доходов, могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660,00 грн.

В ПФ добавили, что без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются: участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны.

