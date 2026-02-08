  1. Общество

Какой размер среднемесячного совокупного дохода семьи дает право на льготу — ответ ПФ

12:07, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются некоторым категориям граждан.
Какой размер среднемесячного совокупного дохода семьи дает право на льготу — ответ ПФ
Фото: dp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Льготы с учетом дохода предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно подпункту 169.4.1 Налогового кодекса Украины налоговая социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего на 1 января отчетного налогового года (с 1 января 2026 года — 3 328 грн), умноженной на 1,4 и округленной до ближайших 10 грн.

Таким образом, в 2026 году размер дохода, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет: 3 328 × 1,4 = 4 659,2 грн = 4 660,00 грн.

То есть в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется с учетом доходов, могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых в расчете на одного человека не превышает 4 660,00 грн.

В ПФ добавили, что без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются: участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]