Який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї дає право на пільгу — відповідь ПФ

12:07, 8 лютого 2026
Без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються деяким категоріям громадян.
Фото: dp.tax.gov.ua
Пільги з урахуванням доходу надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Згідно з підпунктом 169.4.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року (з 1 січня 2026 року – 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить: 3 328*1,4 = 4 659,2 грн =4 660,00 грн.

Тобто у 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну особу не перевищує 4 660,00 грн.

У ПФ додали, що без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються: учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

