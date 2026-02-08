  1. Общество

Украинцы могут изменить способ выплаты пенсии онлайн — алгоритм действий

16:19, 8 февраля 2026
Подать заявление на изменение способа выплаты пенсии можно онлайн.
Фото: slovoidilo.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области разъяснило, как изменить способ выплаты пенсии онлайн.

Изменение выплаты пенсии с почты на банк или в случае изменения банковских реквизитов:

Авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис».

Нажмите пункт «Внесение изменений в пенсионное дело» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения».

Выберите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

