Украинцы могут изменить способ выплаты пенсии онлайн — алгоритм действий
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области разъяснило, как изменить способ выплаты пенсии онлайн.
Изменение выплаты пенсии с почты на банк или в случае изменения банковских реквизитов:
Авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис».
Нажмите пункт «Внесение изменений в пенсионное дело» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения».
Выберите «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».
Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы.
Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
Просмотреть статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.