Українці можуть змінити спосіб виплати пенсії онлайн — алгоритм дій

16:19, 8 лютого 2026
Подати заяву на зміну способу виплати пенсії можна онлайн.
Фото: slovoidilo.ua
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області пояснило, як змінити спосіб виплати пенсії онлайн.

Зміна виплати пенсії з пошти на банк або в разі зміни банківських реквізитів:

Авторизуйтеся на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпис»

Натисніть на пункт «Внесення змін до пенсійної справи» в розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

Оберіть «Заява про зміну способу виплати пенсії (у разі зміни способу виплати - з пошти на банк або зміни банківських реквізитів)».

Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці «Мої звернення».

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

