Досрочная пенсия по возрасту: когда и кому назначается

Право на досрочную пенсию по возрасту имеют ряд категорий граждан.

Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии, и условия назначения таких пенсий определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что таким правом пользуются граждане, которые:

1) имеют особый статус:

- участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

- многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

воспитали детей до шестилетнего возраста;

достигли возраста 50 лет;

имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

2) уволены за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет — мужчины и 30 лет — женщины).

3) имеют определенные заболевания:

больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики — после достижения мужчинами 45 лет, женщинами — 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы — после достижения мужчинами 50 лет, женщинами — 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

