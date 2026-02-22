  1. Общество

Досрочная пенсия по возрасту: когда и кому назначается

15:49, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на досрочную пенсию по возрасту имеют ряд категорий граждан.
Досрочная пенсия по возрасту: когда и кому назначается
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии, и условия назначения таких пенсий определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что таким правом пользуются граждане, которые:

1) имеют особый статус:

- участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

- многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

  • воспитали детей до шестилетнего возраста;
  • достигли возраста 50 лет;
  • имеют не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

2) уволены за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (35 лет — мужчины и 30 лет — женщины).

3) имеют определенные заболевания:

больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики — после достижения мужчинами 45 лет, женщинами — 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы — после достижения мужчинами 50 лет, женщинами — 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]