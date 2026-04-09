Как уберечься от отравлений пищевыми продуктами во время праздников: советы медиков
Приближаются праздники, а с ними и застолья в кругу семьи и друзей. Если пищевые продукты и готовую еду неправильно хранить, их могут поражать различные патогенные микроорганизмы, что, в свою очередь, приводит к отравлениям.
Чтобы уберечь себя и своих близких от пищевых отравлений во время праздников, врачи ГУ «Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» рекомендуют придерживаться определенных правил.
Отравления пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты.
Наибольший риск инфицирования этими патогенами имеют такие продукты:
- сырые яйца;
- непастеризованное молоко;
- домашняя консервация;
- сырые мясо, рыба и морепродукты;
- мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубой плесенью);
- кондитерские изделия с кремом.
Пять советов, чтобы предотвратить заражение продуктов микроорганизмами до и после приготовления блюд дома:
Обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи. Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности.
Сырые и готовые продукты нарезайте на отдельных досках. Заведите отдельную доску и нож для мяса и рыбы, чтобы не загрязнять готовую еду микроорганизмами, которые могут быть в сырых продуктах.
Термически обрабатывайте сырые продукты перед употреблением. Убедитесь, что рыба или мясо хорошо проварились, пропеклись или прожарились перед подачей на стол и употреблением.
Следите, чтобы продукты были свежими. Проверяйте срок годности продуктов. Если внешний вид или запах вызывают сомнения — выбросьте, рисковать не стоит.
Не оставляйте еду на столе дольше, чем на два часа. После празднования сразу уберите оставшуюся еду в холодильник, особенно салаты с майонезом, кремовые десерты и холодец.
В общественных заведениях:
- покупайте пищевые продукты в проверенных торговых сетях и у поставщиков;
- выбирайте проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией;
- не стесняйтесь просить персонал заменить блюдо, если его качество вызывает сомнения.
Что делать в случае отравления
Наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, люди пожилого возраста и люди с ослабленным иммунитетом.
Отравление может проявляться через тошноту, боль в животе, рвоту и/или диарею и иметь опасные осложнения с необходимостью госпитализации из-за обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения.
«Если вы или ваши близкие, а особенно дети, почувствовали симптомы пищевого отравления, как можно скорее обратитесь к врачу — не занимайтесь самолечением», — добавили специалисты.
