Як уберегтися від отруєнь харчовими продуктами під час свят: поради медиків

Отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити.

Наближаються свята, а з ними й застілля в колі сім’ї та друзів. Якщо харчові продукти та готову їжу неправильно зберігати, їх можуть вражати різні патогенні мікроорганізми, що, своєю чергою, призводять до отруєнь.

Щоб уберегти себе та своїх рідних від харчових отруєнь під час свят, лікарі ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендують дотримуватися певних правил.

Отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити.

Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти :

- сирі яйця;

- непастеризоване молоко;

- домашня консервація;

- сирі м'ясо, риба та морепродукти;

- м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками);

- кондитерські вироби з кремом.

П’ять порад, щоб запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами до та після приготування страв удома:

- Обов’язково мийте руки з милом перед приготуванням їжі. Регулярно очищуйте кухонні поверхні та приладдя.

- Сирі та готові продукти нарізайте на окремих дошках. Заведіть окрему дошку та ніж для м’яса та риби, щоб не забруднювати готову їжу мікроорганізмами, які можуть бути в сирих продуктах.

- Термічно обробляйте сирі продукти перед вживанням. Переконайтеся, що риба чи м’ясо добре проварилися, пропеклися чи просмажилися перед подачею на стіл та вживанням.

- Пильнуйте, щоб продукти були свіжі. Перевіряйте термін придатності продуктів. Якщо вигляд чи запах викликають сумніви — викиньте, ризикувати не варто.

- Не залишайте їжу на столі довше, ніж на дві години. Після святкування одразу приберіть їжу, яка залишилась, у холодильник, особливо салати з майонезом, кремові десерти та холодець.

У громадських закладах:

- купуйте харчові продукти в перевірених торгівельних мережах та постачальників;

- обирайте перевірені ресторани чи кафе з хорошою репутацією;

- не соромтеся просити персонал замінити вам страву, якщо її якість викликає сумніви.

Що робити у разі отруєння

Найбільш вразливими до харчових отруєнь є діти, вагітні жінки, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом.

Отруєння може проявлятися через нудоту, біль у животі, блювоту чи/та діарею, і мати небезпечні ускладнення з необхідністю ушпиталення через зневоднення, тривалу лихоманку чи навіть порушення зору.

«Якщо ви або ваші близькі, а надто діти, відчули симптоми харчового отруєння, якнайшвидше зверніться до лікаря — не займайтеся самолікуванням», - додали спеціалісти.

