Медики объяснили, как сдержать распространение «ветрянки» среди детей

Фото: Центр общественного здоровья

В Украине ежегодно регистрируют более 50 000 случаев ветряной оспы (также известной в народе как «ветрянка»), преимущественно среди детей 2–7 лет. Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире, которое по распространенности уступает лишь гриппу и другим ОРВИ. Об этом напомнил Центр общественного здоровья Украины.

Инфицированный человек может заражать других еще за 1–2 дня до появления признаков болезни, поэтому невозможно вовремя выявить и изолировать источники инфекции. Больной «ветрянкой» остается опасным для окружающих в течение 5–7 суток или дольше: с момента появления характерной сыпи и до образования корочек.

Ветряная оспа особенно быстро распространяется в детских коллективах (детских садах, школах и т. п.), поскольку:

из-за воздушно-капельного пути передачи возбудитель очень легко и быстро распространяется при вдыхании аэрозоля — взвешенных в воздухе частиц, содержащих вирус. Они могут длительное время сохраняться в воздухе и легко перемещаться между помещениями с потоками воздуха;

из-за высокой восприимчивости к вирусу люди, которые не привиты и ранее не болели ветряной оспой, имеют чрезвычайно высокий риск заражения.

Как сдержать распространение «ветрянки» среди детей?

1. Самый эффективный метод профилактики ветряной оспы — вакцинация. Она входит в Календарь рекомендованных прививок. Вакцину можно приобрести в частной клинике или аптеке. Прививку от ветряной оспы можно делать детям с 9-месячного возраста и взрослым, которые не болели «ветрянкой». Курс состоит из двух доз с интервалом в 6 недель.

2. Вторым по эффективности способом после вакцинации является разобщение детей, которые контактировали с больным ребенком. Например, если в группе из десяти детей один ребенок заболел «ветрянкой», а остальные девять с ним контактировали, то все дети должны оставаться дома и не контактировать друг с другом и с другими детьми, начиная с 11-го дня после контакта с больным и до конца инкубационного периода (21 день после контакта), чтобы избежать дальнейшего цепного распространения инфекции.

3. В очагах заболевания дополнительно вводят ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, ограничение их участия в массовых мероприятиях, влажную уборку и проветривание помещений.

Медики добавили:

вакцинироваться от ветряной оспы безопаснее, чем переболеть ею, даже в детстве;

в большинстве случаев течение болезни легкое, однако в 1 из 50 случаев могут возникнуть осложнения: воспаление верхних дыхательных путей, поражение нервной системы и бактериальные инфекции;

взрослые, как правило, переносят болезнь тяжелее, чем дети.

«Не стоит недооценивать «обычную ветрянку». Помните, что профилактика всегда лучше лечения», — добавили медики.

