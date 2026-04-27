Медики пояснили, як стримати поширення «вітрянки» серед дітей

Фото: Центр громадського здоров'я

В Україні щороку реєструють понад 50 000 випадків вітряної віспи (також відомої в народі як «вітрянка»), переважно серед дітей 2–7 років. Це одне з найпоширеніших інфекційних захворювань у світі, що за повсюдністю поступається лише грипу та іншим ГРВІ. Про це нагадав Центр громадського здоров’я України.

Інфікована людина може заражати інших іще за 1-2 дні до появи ознак хвороби, через це неможливо вчасно виявити та ізолювати джерела інфекції. Хворий на «вітрянку» залишається небезпечним для людей довкола протягом 5-7 діб або довше: від появи характерного висипу і до утворення кірочок.

Вітряна віспа особливо швидко поширюється у дитячих колективах (дитячих садках, школах тощо), адже:

- через повітряно-крапельний шлях передачі збудник дуже легко та швидко передається під час вдихання аерозолю — підвішених у повітрі часточок, що містять вірус. Вони можуть тривалий час зберігатися в повітрі й легко переміщуватися між приміщеннями з потоками повітря;

- через високу сприйнятливість до вірусу люди, які не отримали щеплення і ще не хворіли на вітряну віспу, мають надзвичайно високі шанси заразитися.

Як стримати поширення «вітрянки» серед дітей?

1. Найефективніший метод профілактики вітряної віспи — вакцинація. Вона входить до Календаря рекомендованих щеплень. Вакцину можна придбати у приватній клініці або в аптеці. Щеплення від вітряної віспи можна робити дітям із 9-місячного віку та дорослим, які не перехворіли на «вітрянку». Курс складається з двох доз із інтервалом у 6 тижнів.

2. Другим після вакцинації ефективним способом стримати поширення вірусу в дитячих колективах, є розмежування дітей, які контактували з хворою дитиною. Наприклад, якщо в групі з десяти дітей одна дитина захворіла на «вітрянку», а решта дев’ять із нею контактували, то всі діти мусять залишатися вдома й не контактувати між собою та з іншими дітьми, починаючи з 11 дня контакту з хворим і до кінця інкубаційного періоду (21 день після контакту), щоб уникнути подальшого ланцюгового поширення інфекції.

3. В осередках хвороби додатково запроваджують щоденне медичне спостереження за контактними особами, обмеження їхньої участі у масових заходах, вологе прибирання та провітрювання приміщень.

Медики додали:

- вакцинуватися від вітряної віспи — безпечніше, ніж перехворіти на неї, навіть у дитинстві;

- у більшості випадків перебіг хвороби легкий, але в 1 з 50 випадків можуть виникнути ускладнення: запалення верхніх дихальних шляхів, ураження нервової системи та бактеріальні інфекції;

- дорослі зазвичай тяжче переносять хворобу, ніж діти.

«Не варто недооцінювати «звичайну вітрянку». Пам’ятайте, що профілактика завжди краща за лікування», - додали медики.

