Правительство Свириденко отчиталось Зеленскому о 100 днях работы – фото

09:43, 29 октября 2025
Премьер-министр представила основные достижения Кабинета Министров за первые 100 дней работы нового состава правительства.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров отчитался перед Президентом Украины Владимиром Зеленским о первых 100 днях работы нового состава правительства.

«Сто дней назад мы определили приоритеты, закрепленные в Плане действий Правительства. Наша команда работает, чтобы обеспечить бесперебойную жизнь государства в условиях полномасштабной войны, удовлетворить потребности обороны, позаботиться о гражданском населении, поддержать развитие экономики и внедрить комплексную политику поддержки прифронтовых регионов», — заявила Свириденко.

Основные результаты работы Правительства за 100 дней:

Привлечены средства по механизмам ERA loan и Ukraine Facility для поддержки бюджета, закупки газа и вооружений. Подан в Верховную Раду бюджет-2026, который предусматривает повышение зарплат учителям и врачам, бесплатное питание школьников и запуск программы «чекап 40+».

Введен режим Defence City для производителей оружия, гранты на производство взрывчатки, ракет и компонентов искусственного интеллекта. Создан цифровой учет военнослужащих «Импульс» и внедрены новые электронные сервисы в рамках е-ТЦК.

Запущена онлайн-платформа ВЕТЕРАН PRO.

С 1 сентября повышены зарплаты 409 тыс. учителей. Образовательная платформа «Мрия» уже охватила 20% школ страны.

Расширен перечень программы «Доступные лекарства» на 85 новых бесплатных препаратов. Финансирование лечения раненых военных и гражданских увеличено на 1 млрд грн.

187 тыс. семей воспользовались услугой «Пакет школьника». Повышены выплаты приемным родителям и внедрена новая услуга «Семейный дом» для детей-сирот.

Запущен новый водопровод для Николаева (более 500 тыс. жителей получили стабильное водоснабжение). Открыта первая евроузкая колея по маршруту Ужгород — Братислава — Вена — Будапешт. В рамках программ еВидновлення и еОселя выделено более 7,5 млрд грн.

Система поквартального оповещения заработала уже в 13 регионах, сокращая продолжительность воздушных тревог и стабилизируя работу бизнеса.

Создан Инвестиционный фонд восстановления совместно с США (первые взносы — $150 млн), получено 3 млрд грн от приватизации. Объявлен конкурс на государственно-частное партнерство в порту «Черноморск» и на разработку литиевых месторождений «Добра».

Более 10 тыс. предпринимателей получили гранты и кредиты по программе «5-7-9%» в рамках политики «Сделано в Украине».

Расширены программы защиты энергетической инфраструктуры, населения и бизнеса в прифронтовых регионах.

Внедрены новые онлайн-сервисы: е-Акциз, е-Нотариат, электронный документооборот в судах, е-Разрешение, е-Брак.

