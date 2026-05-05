Как восстановить или обменять водительское удостоверение онлайн — видеоинструкция

Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановление водительского удостоверения возможно через Кабинет водителя, если удостоверение отображается с фото.

Обязательное условие — наличие документа от органов досудебного расследования, подтверждающего статус потерпевшего лица.

Авторизуйтесь в Кабинете водителя Выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения» Выберите формат будущего документа Укажите причину — повреждение вследствие войны Загрузите подтверждающие документы Выберите способ получения

«Бесплатное восстановление действует только при условии подтверждения утраты вследствие военной агрессии», — добавили в сервисном центре МВД.

