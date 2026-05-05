Как восстановить или обменять водительское удостоверение онлайн — видеоинструкция

23:48, 5 мая 2026
Бесплатное восстановление действует только при условии подтверждения утраты вследствие военной агрессии.
Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановление водительского удостоверения возможно через Кабинет водителя, если удостоверение отображается с фото.

Обязательное условие — наличие документа от органов досудебного расследования, подтверждающего статус потерпевшего лица.

  1. Авторизуйтесь в Кабинете водителя
  2. Выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения»
  3. Выберите формат будущего документа
  4. Укажите причину — повреждение вследствие войны
  5. Загрузите подтверждающие документы
  6. Выберите способ получения

«Бесплатное восстановление действует только при условии подтверждения утраты вследствие военной агрессии», — добавили в сервисном центре МВД.

