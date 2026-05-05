Как восстановить или обменять водительское удостоверение онлайн — видеоинструкция
23:48, 5 мая 2026
Главный сервисный центр МВД напомнил, что восстановление водительского удостоверения возможно через Кабинет водителя, если удостоверение отображается с фото.
Обязательное условие — наличие документа от органов досудебного расследования, подтверждающего статус потерпевшего лица.
- Авторизуйтесь в Кабинете водителя
- Выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения»
- Выберите формат будущего документа
- Укажите причину — повреждение вследствие войны
- Загрузите подтверждающие документы
- Выберите способ получения
«Бесплатное восстановление действует только при условии подтверждения утраты вследствие военной агрессии», — добавили в сервисном центре МВД.
