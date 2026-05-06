Штраф, конфискация и 1 млн на ВСУ: как наказали киевлянина, который помогал уехать за границу за $17 тысяч

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел дело в отношении киевлянина, обвиняемого в содействии незаконной переправке мужчин через государственную границу, утвердил соглашение о признании виновности.

Бердичевский горрайонный суд признал виновным жителя Киева в содействии незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Речь идет о предоставлении советов, средств и устранении препятствий для нескольких лиц в корыстных целях, квалифицируемых по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором, и применив ст. 69 УК Украины, назначил наказание в виде штрафа почти в 400 тысяч гривен.

Кроме того, по условиям соглашения мужчина, имеющий статус участника боевых действий, перечислил 1 млн грн в поддержку ВСУ. Также суд принял решение о специальной конфискации — 17 тысяч долларов США, полученных незаконно, изъято в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в суде.

Как установлено материалами дела, проживавший в столице 40-летний уроженец Буковины предложил двум мужчинам организовать их выезд за границу. За 17 тысяч долларов с каждого он обещал доставить их в Черновцы и передать другому лицу, которое должно было сопровождать границу с Румынией. В дальнейшем он планировал координировать их действия через мессенджер, а также предоставлял инструкции по необходимым вещам, одежде, средствам связи и средствам для такого путешествия.

Обвиняемый полностью признал вину и согласился на соглашение с прокурором, которое суд проверил и признал законным (№274/119/26).

