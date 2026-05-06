  1. Судова практика
  2. / В Україні

Штраф, конфіскація і 1 млн на ЗСУ: як покарали киянина, який допомагав виїхати за кордон за $17 тисяч

07:36, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області розглянув справу щодо киянина, обвинуваченого у сприянні незаконному переправленню чоловіків через державний кордон, затвердив угоду про визнання винуватості.
Штраф, конфіскація і 1 млн на ЗСУ: як покарали киянина, який допомагав виїхати за кордон за $17 тисяч
фото: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд визнав винним мешканця Києва у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України. Йдеться про надання порад, засобів і усунення перешкод для кількох осіб з корисливою метою, що кваліфікується за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим і прокурором, та, застосувавши ст. 69 КК України, призначив покарання у вигляді штрафу майже 400 тисяч гривень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Окрім цього, за умовами угоди чоловік, який має статус учасника бойових дій, перерахував 1 млн грн на підтримку ЗСУ. Також суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію — 17 тисяч доларів США, отриманих незаконно, вилучено в дохід держави. Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений. Про це повідомили у суді. 

Як встановлено матеріалами справи, 40-річний уродженець Буковини, який проживав у столиці, запропонував двом чоловікам організувати їхній виїзд за кордон. За 17 тисяч доларів з кожного він обіцяв доправити їх до Чернівців і передати іншій особі, яка мала супроводжувати до кордону з Румунією. Надалі він планував координувати їхні дії через месенджер, а також надавав інструкції щодо необхідних речей, одягу, засобів зв’язку та коштів для такої подорожі.

Обвинувачений повністю визнав провину та погодився на угоду з прокурором, яку суд перевірив і визнав законною (№274/119/26).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Підкупити іноземного чиновника більше не вийде: Комітет готує жорсткі зміни до Кримінального кодексу

Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Шість місяців достатньо: Верховний Суд визначив правила обчислення строків для оголошення військового померлим

Шестимісячний строк для оголошення особи померлою у зв’язку з війною обчислюється від завершення активних бойових дій навіть у разі подальшої окупації території.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]