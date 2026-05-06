Штраф, конфіскація і 1 млн на ЗСУ: як покарали киянина, який допомагав виїхати за кордон за $17 тисяч

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області розглянув справу щодо киянина, обвинуваченого у сприянні незаконному переправленню чоловіків через державний кордон, затвердив угоду про визнання винуватості.

Бердичівський міськрайонний суд визнав винним мешканця Києва у сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон України. Йдеться про надання порад, засобів і усунення перешкод для кількох осіб з корисливою метою, що кваліфікується за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим і прокурором, та, застосувавши ст. 69 КК України, призначив покарання у вигляді штрафу майже 400 тисяч гривень.

Окрім цього, за умовами угоди чоловік, який має статус учасника бойових дій, перерахував 1 млн грн на підтримку ЗСУ. Також суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію — 17 тисяч доларів США, отриманих незаконно, вилучено в дохід держави. Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений. Про це повідомили у суді.

Як встановлено матеріалами справи, 40-річний уродженець Буковини, який проживав у столиці, запропонував двом чоловікам організувати їхній виїзд за кордон. За 17 тисяч доларів з кожного він обіцяв доправити їх до Чернівців і передати іншій особі, яка мала супроводжувати до кордону з Румунією. Надалі він планував координувати їхні дії через месенджер, а також надавав інструкції щодо необхідних речей, одягу, засобів зв’язку та коштів для такої подорожі.

Обвинувачений повністю визнав провину та погодився на угоду з прокурором, яку суд перевірив і визнав законною (№274/119/26).

