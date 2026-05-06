Сразу 10 пенсий: кто имеет право на выплату и какой нужен стаж

07:18, 6 мая 2026
Часть работников бюджетной сферы может получить одноразовую выплату в размере десяти месячных пенсий при выходе на заслуженный отдых, однако такая помощь предоставляется только при соответствующем стаже.
В Украине отдельные работники бюджетной сферы при выходе на пенсию имеют право на значительную единовременную помощь - ее размер равен десяти ежемесячным пенсиям. Такая выплата предусмотрена законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании и предоставляется только при соблюдении ряда условий.

Речь идет о тех, кто достиг пенсионного возраста и на момент оформления пенсии продолжает работать в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. В то же время, необходим и соответствующий стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Важно, что воспользоваться такой выплатой могут только те, кто раньше не получал ни одного вида пенсий.

Чаще эта норма касается представителей общественно важных профессий, в частности работников образования, медиков и специалистов социальной сферы. Она также распространяется на спортсменов национальных сборных и артистов театрально-концертных учреждений.

При определении права на выплату учитывается специальный стаж работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, утвержденных правительством, в частности, в соответствии с постановлением Кабмина №909. Данные о стаже подтверждаются трудовой книжкой или информацией из реестра застрахованных лиц, а при необходимости дополнительными документами. Законодательство позволяет суммировать разные периоды такой работы, если они дают право на пенсию за выслугу лет.

Итак, для части бюджетников, впервые выходящих на пенсию и отвечающих установленным требованиям, предусмотрена существенная финансовая поддержка — государство фактически выплачивает сумму, эквивалентную десяти месячным пенсиям, как стартовую помощь на новом этапе жизни.

