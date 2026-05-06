Одразу 10 пенсій: хто має право на виплату і який потрібен стаж

07:18, 6 травня 2026
Частина працівників бюджетної сфери може отримати одноразову виплату у розмірі десяти місячних пенсій при виході на заслужений відпочинок, однак така допомога надається лише за умови відповідного стажу.
В Україні окремі працівники бюджетної сфери при виході на пенсію мають право на значну одноразову допомогу — її розмір дорівнює десяти щомісячним пенсіям. Така виплата передбачена законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і надається лише за дотримання низки умов.

Йдеться про тих, хто досяг пенсійного віку та на момент оформлення пенсії продовжує працювати у державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Водночас необхідний і відповідний стаж: щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Важливо, що скористатися такою виплатою можуть лише ті, хто раніше не отримував жодного виду пенсій.

Найчастіше ця норма стосується представників суспільно важливих професій, зокрема працівників освіти, медиків і фахівців соціальної сфери. Також вона поширюється на спортсменів національних збірних та артистів театрально-концертних установ.

При визначенні права на виплату враховується спеціальний стаж роботи в державних і комунальних закладах на посадах, затверджених урядом, зокрема відповідно до постанови Кабміну №909. Дані про стаж підтверджуються трудовою книжкою або інформацією з реєстру застрахованих осіб, а за потреби — додатковими документами. Законодавство дозволяє підсумовувати різні періоди такої роботи, якщо вони дають право на пенсію за вислугу років.

Отже, для частини бюджетників, які вперше виходять на пенсію та відповідають установленим вимогам, передбачена суттєва фінансова підтримка — держава фактично виплачує суму, еквівалентну десяти місячним пенсіям, як стартову допомогу на новому етапі життя.

