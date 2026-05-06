Россия нарушила объявленный Зеленским режим тишины

В течение ночи Воздушные силы сообщали о вражеских БПЛА, а также о пусках КАБов российской авиацией.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

РФ нарушила объявленный Владимиром Зеленским режим тишины, который начался в полночь 6 мая, атаковав Украину ударными беспилотниками и КАБами.

В Днепре во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По предварительным данным, город атакуют российские ударные беспилотники типа «Shahed».

По состоянию на 08:00 воздушная тревога охватила восточные и часть южных регионов.

В течение ночи Воздушные силы сообщали о вражеских БПЛА, двигавшихся курсом на Павлоград, Харьков, Изюм и Ольшаны, а также о пусках КАБов российской авиацией по Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.