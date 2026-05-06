Россия нарушила объявленный Зеленским режим тишины
РФ нарушила объявленный Владимиром Зеленским режим тишины, который начался в полночь 6 мая, атаковав Украину ударными беспилотниками и КАБами.
В Днепре во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По предварительным данным, город атакуют российские ударные беспилотники типа «Shahed».
По состоянию на 08:00 воздушная тревога охватила восточные и часть южных регионов.
В течение ночи Воздушные силы сообщали о вражеских БПЛА, двигавшихся курсом на Павлоград, Харьков, Изюм и Ольшаны, а также о пусках КАБов российской авиацией по Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областям.
