Росія порушила оголошений Зеленським режим тиші
08:12, 6 травня 2026
Упродовж ночі Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА, а також про пуски КАБів російською авіацією.
Фото: Getty Images
РФ порушила оголошений Володимиром Зеленським режим тиші, який розпочався опівночі 6 травня, атакувавши Україну ударними безпілотниками та КАБами.
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередніми даними, місто атакують російські ударні безпілотники типу «Shahed».
Станом на 08:00 повітряна тривога охопила східні та частину південних регіонів.
Упродовж ночі Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА, що рухалися курсом на Павлоград, Харків, Ізюм і Вільшани, а також про пуски КАБів російською авіацією по Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжю.
