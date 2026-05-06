  1. В мире

Военная операция США против Ирана завершена, — Марко Рубио

08:30, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Марко Рубио заявил, что США достигли целей этой операции.
Военная операция США против Ирана завершена, — Марко Рубио
Фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Вашингтон уже закончил с этим этапом и сейчас переходит к проекту «Свобода». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Операция завершена. Операция "Эпическая ярость", как президент сообщил Конгрессу, завершилась на этом этапе. Мы достигли целей этой операции», — сказал Рубио.

По его словам, сейчас США занимаются обеспечением беспрепятственного прохождения торговых судов через Ормузский пролив.

«Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимаемся. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом», — добавил госсекретарь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Выезд ребенка за границу 2026: перечень документов и практика ВС

Правила выезда ребёнка за границу не сводятся к формальному согласию второго родителя — решающими являются обстоятельства и надлежащие документы.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.

Подкупить иностранного чиновника больше не получится: Комитет готовит жесткие изменения в Уголовный кодекс

Парламент расширит перечень лиц, за подкуп которых будут наказывать уголовно, включая членов любых международных ассамблей и госструктур.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]