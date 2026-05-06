Военная операция США против Ирана завершена, — Марко Рубио

Марко Рубио заявил, что США достигли целей этой операции.

Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Вашингтон уже закончил с этим этапом и сейчас переходит к проекту «Свобода». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга.

«Операция завершена. Операция "Эпическая ярость", как президент сообщил Конгрессу, завершилась на этом этапе. Мы достигли целей этой операции», — сказал Рубио.

По его словам, сейчас США занимаются обеспечением беспрепятственного прохождения торговых судов через Ормузский пролив.

«Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимаемся. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом», — добавил госсекретарь.

