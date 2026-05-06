Військову операцію США проти Ірану завершено, — Марко Рубіо

Марко Рубіо заявив, що США досягли цілей цієї операції.

Фото: GettyImages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Операція «Епічна лють» проти Ірану завершена. Вашингтон уже закінчив із цим етапом і зараз переходить до проєкту «Свобода». Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу.

«Операцію завершено. Операція "Епічна лють", як президент повідомив Конгрес, завершилася на цьому етапі. Ми досягли цілей цієї операції», - сказав Рубіо.

За його словами, наразі США займаються забезпеченням безперешкодного проходу торгових суден через Ормузьку протоку.

«Зараз ми займаємося проєктом «Свобода». Зараз ми цим займається. До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням», - додав держсекретар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.