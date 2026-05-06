«Мать-героиня» — как получить единовременную государственную выплату и от чего зависит её размер

Пенсионный фонд разъяснил порядок получения выплаты и перечень документов для женщин, которым присвоено почетное государственное звание.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выплата единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», осуществляется как форма государственного признания. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Право на получение средств имеют женщины, которым в соответствии с Указом Президента Украины присвоено почетное звание «Мать-героиня». Согласно законодательству, его получают женщины, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных, обеспечив надлежащие условия для их физического, духовного и нравственного развития.

Необходимые документы

Для назначения выплаты необходимо подать: заявление установленной формы; документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); копию страницы Указа Президента Украины о присвоении звания; копию удостоверения «Мать-героиня».

В случае обращения уполномоченного лица также подается нотариально заверенный документ, подтверждающий право представлять женщину, которой присвоено звание.

Способы подачи заявления

Подать документы можно несколькими способами: через уполномоченных лиц органов местного самоуправления; через ЦНАП; в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда; через портал «Дія» или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Размер вознаграждения

Единовременное вознаграждение составляет десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 3 328 гривен, поэтому размер выплаты составляет 33 280 гривен.

Дополнительные условия получения

Если женщина со званием «Мать-героиня» по уважительным причинам не получила вознаграждение в пределах соответствующего бюджетного периода, она имеет право обратиться за его получением в следующем году. В таком случае сумма рассчитывается исходя из прожиточного минимума, установленного с 1 января года, в котором было присвоено почетное звание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.