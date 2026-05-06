«Мати-героїня» – як отримати одноразову державну виплату та від чого залежить її розмір

Пенсійний фонд роз’яснив порядок отримання виплати та перелік документів для жінок, яким присвоєно почесне державне звання.

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», здійснюється як форма державного визнання. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Право на отримання коштів мають жінки, яким відповідно до Указу Президента України присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Згідно із законодавством, його отримують жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, забезпечивши належні умови для їхнього фізичного, духовного та морального розвитку.

Необхідні документи

Для призначення виплати необхідно подати: заяву встановленої форми; документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); копію сторінки Указу Президента України про присвоєння звання; копію посвідчення «Мати-героїня».

У разі звернення уповноваженої особи також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право представляти жінку, якій присвоєно звання.

Способи подання заяви

Подати документи можна кількома способами: через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування; через ЦНАП; у сервісному центрі Пенсійного фонду України; через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду; через портал «Дія» або мобільний додаток Пенсійного фонду.

Розмір винагороди

Одноразова винагорода становить десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб визначено на рівні 3 328 гривень, тому розмір виплати становить 33 280 гривень.

Додаткові умови отримання

Якщо жінка зі званням «Мати-героїня» з поважних причин не отримала винагороду в межах відповідного бюджетного періоду, вона має право звернутися за її отриманням у наступному році. У такому випадку сума розраховується, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого з 1 січня року, в якому було присвоєно почесне звання.

