Где в судебной системе самый большой кадровый дефицит и высокие зарплаты — Минфин опубликовал данные

08:40, 6 мая 2026
Зарплаты в судах колеблются от 46 до 102 тыс. грн, при этом почти четверть должностей остаются вакантными — данные дашборда Минфина.
В системе органов судебной власти Украины фиксируется стабильная, но неравномерная структура оплаты труда: уровень средних начислений существенно отличается между отдельными институциями — от примерно 46 тыс. грн до более 100 тыс. грн в зависимости от органа, о чем свидетельствуют данные обновленного «дашборда» Министерства финансов Украины. В то же время общий уровень зарплат в 2026 году демонстрирует умеренную коррекцию по сравнению с прошлым годом.

В частности, сохраняется кадровый дефицит — около 24% должностей остаются вакантными, что создает дополнительную нагрузку на систему.

В 2026 году средняя заработная плата в судебной власти выглядит следующим образом:

  • Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности — 102,0 тыс. грн,
  • Высший совет правосудия — 62,4 тыс. грн,
  • ВККС — 61,1 тыс. грн,
  • ВАКС — 60,4 тыс. грн,
  • Верховный Суд — 56,3 тыс. грн,
  • ГСА — 54,1 тыс. грн,
  • Служба судебной охраны — 52,9 тыс. грн,
  • Конституционный Суд Украины — 49,3 тыс. грн,
  • Национальная школа судей — 46,5 тыс. грн.

Судебная система продолжает функционировать в условиях значительного кадрового дефицита. При штатной численности в 44,8 тыс. Должностей фактически заняты лишь 34,1 тыс., тогда как более 10,6 тыс. позиций остаются вакантными, что составляет около 24%. Реально заработную плату получают еще меньше работников — 32,5 тыс., что свидетельствует не только о формальном дефиците кадров, но и о неравномерной нагрузке внутри системы.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в Высшем антикоррупционном суде, где уровень вакансий достигает 36%, что фактически означает работу учреждения в условиях постоянной кадровой недоукомплектованности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», по состоянию на прошлый год руководство государственной службы в Высшем совете правосудия получало около 144,2 тыс. грн в месяц при должностном окладе 89,6 тыс. грн. В структуре самого ВСП руководители подразделений зарабатывали существенно меньше — около 63 тыс. грн, то есть более чем вдвое меньше руководителя госслужбы.

Добавим, что Министерство финансов с 2024 года получает эти данные непосредственно от государственных органов через автоматизированную информационную систему — информацию предоставляют сами распорядители бюджетных средств. В то же время среднемесячный уровень зарплаты может колебаться, поскольку в него входят не только оклад и премии, но и разовые выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, помощь на оздоровление и другие социальные выплаты.

