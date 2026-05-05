Суд признал ежемесячные боевые выплаты ВСУ постоянными — их учтут с помощью оздоровления

Если дополнительное вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно теряет статус разового и должно учитываться при расчете помощи на оздоровление, вопреки возражениям воинских частей

Вопрос расчета денежной помощи на оздоровление остается одним из самых конфликтных в сфере социального обеспечения военнослужащих. Долгое время воинские части, ссылаясь на внутренние инструкции, не включали в базу расчета дополнительные вознаграждения, аргументируя это их временным или одноразовым характером. В результате военные получают значительно меньшие выплаты, чем предусмотрено законом.

Проблема сужения состава денежного обеспечения военнослужащих получила очередной ответ в постановлении Первого апелляционного административного суда от 30 апреля 2026 года. Дело № 200/404/26 стало примером того, как государственные органы пытаются квалифицировать ежемесячные вознаграждения как одноразовые, чтобы уменьшить расходы на выплату помощи на оздоровление.

Постановление по делу № 200/404/26 не только восстанавливает права конкретного истца, но и подтверждает верховенство Закона № 2011-XII над подзаконными актами в вопросах определения структуры денежного обеспечения.

Истец проходил службу по контракту и принимал участие в АТО. В 2014-2016 годах ему выплачивалась помощь на оздоровление, однако ее размер исчислялся без учета дополнительного вознаграждения за участие в АТО и вознаграждения, предусмотренного Постановлением КМУ № 889.

Истец утверждал, что поскольку эти выплаты осуществлялись ежемесячно в течение длительного времени, они имеют постоянный характер и должны входить в расчетную величину «оздоровительных». Суд первой инстанции отказал в иске, фактически поддержав позицию воинской части относительно одноразовости этих выплат. Однако апелляционный суд это решение отменил.

Апелляционный суд, опираясь на выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в делах № 522/2738/17 и № 825/997/17, установил четкую дифференциацию выплат.

Вопрос состава денежного обеспечения военнослужащих был предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда и в деле № 522/2738/17. Так, согласно частям 2, 3 статьи 9 Закона № 2011-XII в состав денежного обеспечения входят: должностной оклад, оклад по воинскому званию; ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия); одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения. Денежное обеспечение определяется в зависимости от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего.

В расчетную величину для помощи на оздоровление не включаются только разовые выплаты. Если же вознаграждение выплачивается ежемесячно или раз в месяц, оно приобретает признаки постоянного характера.

Согласно архивным сведениям, истец получал вознаграждение АТО почти ежемесячно с 2014 по 2016 годы, а вознаграждение по Постановлению № 889 — систематически во время службы. Это позволило суду прийти к выводу о его постоянном, то есть систематическом характере.

Суд также подтвердил принцип законодательной иерархии нормативных актов: подзаконные документы не могут ограничивать права, установленные законом. В частности, порядок выплат, определенный внутренними инструкциями, не имеет права сужать гарантии, предусмотренные Законом № 2011-XII. Поэтому положения инструкций, противоречащие закону — в частности нормы Инструкции № 558 — не подлежат применению судами.

В постановлении от 10 ноября 2021 года по делу № 825/997/17 Большая Палата Верховного Суда подтвердила указанную правовую позицию.

ВС также отметил, что установление подзаконным нормативно-правовым актом порядка и условий выплаты ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения не может сужать или отрицать право на получение такого вознаграждения, установленного актом высшей юридической силы.

Правовая позиция усиливается также актуальным выводом КАС Верховного Суда по делу № 280/8933/24. Так, дополнительное вознаграждение по Постановлению № 168 на период военного положения, в частности в связи с ранением, является дополнительным видом обеспечения, не имеет разового характера и подлежит компенсации в случае задержки выплаты.

Правовые выводы подтверждают, что если вознаграждение выплачивалось ежемесячно, оно по своей сути является частью постоянного денежного обеспечения, как бы его ни пытались назвать временным в ведомственных приказах.

