В Украине отмечают День пехоты: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

09:14, 6 мая 2026
6 мая в Украине — День пехоты.
Праздник установлен указом Президента Украины в 2019 году. Он посвящен чествованию украинских пехотинцев, которые проявили мужество и отвагу в борьбе за суверенитет и свободу Украины.

Дату выбрали неслучайно. Именно 6 мая 1648 года возле Желтых Вод состоялась победоносная битва Войска Запорожского под предводительством Богдана Хмельницкого против польских войск в ходе Национально-освободительной войны.

В День пехоты чествуют, в частности, воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск и войск территориальной обороны ВСУ.

Поздравления с Днем пехоты в прозе

Дорогие пехотинцы! Поздравляем с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! Вы являетесь наиболее мобильной и универсальной составляющей нашей армии, вы способны действовать в любых условиях и на разных территориях. Желаем вам мирного неба, а в боевых действиях — быстрой победы!

***

Поздравляю с Днем пехоты ВСУ! Этот праздник чествует самых мужественных и отважных защитников нашей Родины. Пусть ваши знания, опыт и умения всегда помогают вам преодолеть любые вызовы!

***

Уважаемые защитники! Желаем вам крепкого здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживают уважения и благодарности всего народа. Благодарим вас за то, что вы являетесь первыми, кто стоит на защите нашей Родины.

***

Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Спасибо всем, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!

***

По случаю Дня пехотинца выражаю вам искреннюю благодарность! Ваша неутомимая работа на благо нашей страны является гордостью для всех нас. Желаю вам крепкого здоровья, отваги и силы духа на всех ваших путях. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и надеждой на лучшее!

***

Поздравляю всех пехотинцев ВСУ! Вечная слава, огромное уважение и бесконечная благодарность вам за вашу службу. Пусть вас на поле боя всегда сопровождает удача. Слава Украине!

Поздравления с Днем пехоты в стихах

Желаю вам в День пехоты

Невзгод и проблем не знать,

Все дела и разные заботы

Всегда успешно, уверенно преодолевать.

Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,

Пусть будет успешной служба.

***

Пехота наша, стойкая и смелая,

Вам честь, сила и искренняя благодарность!

Вы первые там, где гром и дым,

Вы защищаете родной дом.

Пусть Бог оберегает вас,

Пусть мир вернется еще не раз.

Вы гордость нашей земли,

Низкий поклон вам до земли!

***

Пехотные войска Украины

Отмечают свой день,

Каждый день они на страже,

Охраняют наш покой!

Поздравляем всех военных,

И желаем им побед,

Мира, благ, любви, терпения,

Пусть служба идет без препятствий!

Поздравления с Днем пехоты в открытках

