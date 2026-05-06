В Украине отмечают День пехоты: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках
В Украине 6 мая отмечают День пехоты.
Праздник установлен указом Президента Украины в 2019 году. Он посвящен чествованию украинских пехотинцев, которые проявили мужество и отвагу в борьбе за суверенитет и свободу Украины.
Дату выбрали неслучайно. Именно 6 мая 1648 года возле Желтых Вод состоялась победоносная битва Войска Запорожского под предводительством Богдана Хмельницкого против польских войск в ходе Национально-освободительной войны.
В День пехоты чествуют, в частности, воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск и войск территориальной обороны ВСУ.
Поздравления с Днем пехоты в прозе
Дорогие пехотинцы! Поздравляем с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! Вы являетесь наиболее мобильной и универсальной составляющей нашей армии, вы способны действовать в любых условиях и на разных территориях. Желаем вам мирного неба, а в боевых действиях — быстрой победы!
***
Поздравляю с Днем пехоты ВСУ! Этот праздник чествует самых мужественных и отважных защитников нашей Родины. Пусть ваши знания, опыт и умения всегда помогают вам преодолеть любые вызовы!
***
Уважаемые защитники! Желаем вам крепкого здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживают уважения и благодарности всего народа. Благодарим вас за то, что вы являетесь первыми, кто стоит на защите нашей Родины.
***
Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Спасибо всем, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!
***
По случаю Дня пехотинца выражаю вам искреннюю благодарность! Ваша неутомимая работа на благо нашей страны является гордостью для всех нас. Желаю вам крепкого здоровья, отваги и силы духа на всех ваших путях. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и надеждой на лучшее!
***
Поздравляю всех пехотинцев ВСУ! Вечная слава, огромное уважение и бесконечная благодарность вам за вашу службу. Пусть вас на поле боя всегда сопровождает удача. Слава Украине!
Поздравления с Днем пехоты в стихах
Желаю вам в День пехоты
Невзгод и проблем не знать,
Все дела и разные заботы
Всегда успешно, уверенно преодолевать.
Семьи вам крепкой, настоящей дружбы,
Пусть будет успешной служба.
***
Пехота наша, стойкая и смелая,
Вам честь, сила и искренняя благодарность!
Вы первые там, где гром и дым,
Вы защищаете родной дом.
Пусть Бог оберегает вас,
Пусть мир вернется еще не раз.
Вы гордость нашей земли,
Низкий поклон вам до земли!
***
Пехотные войска Украины
Отмечают свой день,
Каждый день они на страже,
Охраняют наш покой!
Поздравляем всех военных,
И желаем им побед,
Мира, благ, любви, терпения,
Пусть служба идет без препятствий!
