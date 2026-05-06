В Україні відзначають День піхоти: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

6 травня в Україні — День піхоти.

Свято встановлене указом Президента України у 2019 році. Воно присвячене вшануванню українських піхотинців, які проявили мужність і відвагу в боротьбі за суверенітет і свободу України.

Дату обрали невипадково. Саме 6 травня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького під проводом Богдана Хмельницького проти польських військ у ході Національно-визвольної війни.

У День піхоти вшановують зокрема воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ та військ територіальної оборони ЗСУ.

Привітання з Днем піхоти у прозі

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальним складником нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

***

Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

***

Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

***

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими й обов'язково повертайтеся додому!

***

З нагоди Дня піхотинця висловлюю щиру вдячність вам! Ваша невтомна робота на благо нашої країни є гордістю для нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, відваги й сили духу на всіх ваших шляхах. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і надією на краще!

***

Вітаю всіх піхотинців ЗСУ! Вічна слава, величезна повага і нескінченна вдячність вам за вашу службу. Нехай вас на полі бою завжди супроводжує удача. Слава Україні!

Привітання з Днем піхоти у віршах

Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

Піхото наша, стійка й смілива,

Вам шана, сила і подяка щира!

Ви перші там, де грім і дим,

Ви бороните рідний дім.

Хай Бог оберігає вас,

Хай мир вернеться ще не раз.

Ви гордість нашої землі,

Низький уклін вам до землі!

***

Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

