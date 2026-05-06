В Україні відзначають День піхоти: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
В Україні 6 травня відзначають День піхоти.
Свято встановлене указом Президента України у 2019 році. Воно присвячене вшануванню українських піхотинців, які проявили мужність і відвагу в боротьбі за суверенітет і свободу України.
Дату обрали невипадково. Саме 6 травня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького під проводом Богдана Хмельницького проти польських військ у ході Національно-визвольної війни.
У День піхоти вшановують зокрема воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ та військ територіальної оборони ЗСУ.
Привітання з Днем піхоти у прозі
Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальним складником нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!
Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!
Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.
Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими й обов'язково повертайтеся додому!
З нагоди Дня піхотинця висловлюю щиру вдячність вам! Ваша невтомна робота на благо нашої країни є гордістю для нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, відваги й сили духу на всіх ваших шляхах. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і надією на краще!
Вітаю всіх піхотинців ЗСУ! Вічна слава, величезна повага і нескінченна вдячність вам за вашу службу. Нехай вас на полі бою завжди супроводжує удача. Слава Україні!
Привітання з Днем піхоти у віршах
Бажаю вам у День піхоти
Незгод і проблем не знати,
Всі справи та різні турботи
Завжди успішно, впевнено долати.
Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,
Хай буде успішною служба.
Піхото наша, стійка й смілива,
Вам шана, сила і подяка щира!
Ви перші там, де грім і дим,
Ви бороните рідний дім.
Хай Бог оберігає вас,
Хай мир вернеться ще не раз.
Ви гордість нашої землі,
Низький уклін вам до землі!
Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
