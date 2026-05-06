Папа Римский ответил на новую критику Дональда Трампа

08:48, 6 мая 2026
Папа Римский заявил, что если кто-то хочет критиковать его, то пусть делает это.
Папа Римский Лев XIV ответил на очередную критику президента США Дональда Трампа, заявив, что люди могут смело критиковать его, поскольку он продолжает выступать за мир на фоне войны в Иране, пишет CNN.

«Миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь годами выступает против ядерного оружия, так что сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что Слово Божие имеет огромную ценность», — сказал Папа Лев журналистам.

В статье CNN объясняется, что эти комментарии понтифика прозвучали после того, как Трамп накануне снова раскритиковал Папу Римского, бездоказательно утверждая, что Лев XIV «считает вполне нормальным, что Иран имеет ядерное оружие».

