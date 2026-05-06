Папа Римський відповів на нову критику Дональда Трампа

08:48, 6 травня 2026
Папа Римський заявив, якщо хтось хоче критикувати його, то нехай робить це.
Папа Римський Лев XIV відповів на чергову критику президента США Дональда Трампа, заявивши, що люди можуть сміливо критикувати його, оскільки він продовжує виступати за мир на тлі війни в Ірані, пише CNN.

 «Місія Церкви - проповідувати Євангеліє і мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква роками виступає проти ядерної зброї, тож сумнівів немає. Я просто сподіваюся, що мене почують, тому що Слово Боже має величезну цінність», - сказав Папа Лев журналістам.

В статті CNN пояснюється, що ці коментарі понтифіка пролунали після того, як Трамп напередодні знову розкритикував Папу Римського, бездоказово стверджуючи, що Лев XIV «вважає цілком нормальним, що Іран має ядерну зброю».

США Дональд Трамп Ватикан

