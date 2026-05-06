Требовал «абонплату» за непризыв — Руслан Кравченко сообщил о задержании руководителя Житомирского областного ТЦК

Руководитель областного ТЦК ввел для предпринимателя ежемесячную «абонплату» за «непризыв» работников местного бизнеса.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что при получении неправомерной выгоды был разоблачен и задержан и.о. начальника Житомирского областного ТЦК и СП.

«Все началось с консультации по законной процедуре бронирования работников. Местный предприниматель обратился к должностному лицу ТЦК, чтобы выяснить, как законно оформить бронирование для наемных работников. Но получил предложение — ежемесячно платить за их "непризыв"», — заявил он.

По версии следствия, руководитель областного ТЦК ввел для предпринимателя ежемесячную «абонплату». За это обещал не мобилизовывать его работников и фактически обеспечить им «иммунитет» от проверок мобильных групп ТЦК, в частности во время пересечения блокпостов.

Для работы схемы он просил список работников с персональными данными и номерами телефонов. В случае их остановки военнослужащими ТЦК должностное лицо должно было оперативно «реагировать» и не допускать их мобилизации.

«Более того, он советовал предупредить работников о необходимости избегать ситуаций, которые могли бы привлечь внимание полиции и привести к дополнительным проверкам.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения им неправомерной выгоды. После очередной передачи денег его задержали с поличным», — сказал Руслан Кравченко.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«"Абонплата" отменена. Преступление раскрыто благодаря совместным усилиям прокуроров Офиса Генерального прокурора и СБУ», — добавил он.

