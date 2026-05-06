  1. В Україні

Вимагав «абонплату» за непризов — Руслан Кравченко повідомив про затримання керівника Житомирського обласного ТЦК

09:42, 6 травня 2026
Керівник обласного ТЦК запровадив для підприємця щомісячну «абонплату» за «непризов» працівників місцевого бізнесу.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що на одержанні неправомірної вигоди викрито та затримано т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП.

«Усе почалося з консультації щодо законної процедури бронювання працівників. Місцевий підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з’ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. Але отримав пропозицію – щомісяця платити за їхній «непризов», - заявив він.

За версією слідства, керівник обласного ТЦК запровадив для підприємця щомісячну «абонплату». За це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм «імунітет» від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

Для роботи схеми він просив список працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення військовослужбовцями ТЦК посадовець мав оперативно «реагувати» і не давати їх мобілізовувати.

«Більше того, він радив попередити працівників про необхідність уникати ситуацій, які могли б привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання ним неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів його затримали на гарячому», - сказав Руслан Кравченко.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

«Абонплата» скасована. Злочин розкрито завдяки спільним зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора та СБУ», - додав він.

СБУ хабар Житомир ТЦК

