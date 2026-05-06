Пьяное управление в третий раз: суд оставил водителя без удостоверения на 10 лет после ДТП

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело № 359/2952/26 об административных правонарушениях в отношении гражданина, которого обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Объединение дел

В марте 2026 года в суд поступили 2 материала об административных правонарушениях в отношении гражданина по ч. 3 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также за отказ от прохождения в установленном порядке осмотра на состояние опьянения) и ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества).

Поскольку указанные материалы касаются одного события, суд объединил дела в одно производство.

Обстоятельства правонарушения и ДТП

Судом установлено, что правонарушитель, будучи лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за отказ от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 15 марта 2026 года в 16 часов 06 минут на 3-м км автомобильной дороги 0-100406 в Бориспольском районе Киевской области управлял автомобилем «Audi 80» с явными признаками алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта; поведение, не соответствующее обстановке.

От прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения в установленном законом порядке отказался, что зафиксировано на непрерывной видеозаписи с бодикамер полицейских, чем нарушил требования п. 2.5 Правил дорожного движения.

Кроме того, в то же время и в том же месте водитель, управляя автомобилем «Audi 80», нарушил требования п. 13.1 Правил дорожного движения, не учёл дорожную обстановку и во время обгона не выбрал безопасную скорость, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Tesla Model 3», который двигался в попутном направлении под управлением другого гражданина.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения с материальным ущербом.

Рассмотрение дела и решение суда

В судебные заседания правонарушитель не явился, хотя был надлежащим образом уведомлён. Причины неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения не подавал.

Изучив письменные доказательства и видеозаписи с нагрудных камер полицейских, суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений по ст. 124 и ч. 3 ст. 130 КУоАП. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет без конфискации автомобиля.

Кроме того, он обязан уплатить судебный сбор в размере 665 грн.

