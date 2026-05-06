П’яне керування втретє: суд залишив водія без посвідчення на 10 років після ДТП

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу № 359/2952/26 про адміністративні правопорушення щодо громадянина, якого обвинувачували у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння та порушенні правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Об’єднання справ

В березні 2026 до суду надійшли 2 матеріали про адміністративні правопорушення відносно громадянина за ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) та ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Так як вказані матеріали стосуються однієї події, суд об’єднав справи в одне провадження.

Обставини правопорушення та ДТП

Судом встановлено, що правопорушник, будучи особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння, а також за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, 15 березня 2026 року о 16 годині 06 хвилин на 3-му км автомобільної дороги 0-100406 у Бориспільському районі Київської області, керував транспортним засобом «Audi 80», з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота; поведінка, що не відповідає обстановці.

Від проходження медичного огляду на визначення стану сп’яніння у встановленому законом порядку відмовився, що зафіксовано на безперервний відеозапис бодікамери поліцейських, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху.

Крім того, 15 березня 2026 року о 16 годині 06 хвилин на 3-му км автомобільної дороги 0-100406 у Бориспільському районі Київської області, водій, керуючи автомобілем «Audi 80», порушив вимоги п.13.1. Правил дорожнього руху, а саме не врахував дорожньої обстановки, під час здійснення обгону не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Tesla Model 3», під керуванням іншого громадянина, який рухався у попутному напрямку.

Під час ДТП, автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Розгляд справи та рішення суду

У судові засідання правопорушник не з’явився, хоча про необхідність явки до суду повідомлявся у встановленому законом порядку. Про причини неявки, суд не попередив, заяв, клопотань щодо відкладення розгляду справи до суду не надав.

Суд, вивчивши письмові докази та відео з нагрудних камер поліцейських, визнав громадянина винним у вчиненні адміністративних правопорушень за ст. 124 та ч. 3 ст. 130 КУпАП. За це йому призначено покарання у вигляді штрафу 51 000 грн і позбавлення права керування транспортними засобами строком на 10 років без конфіскації авто.

Крім того, він має сплатити судовий збір у розмірі 665 грн.

