Подкупить иностранного чиновника больше не получится: Комитет готовит жесткие изменения в Уголовный кодекс

08:00, 6 мая 2026
Парламент расширит перечень лиц, за подкуп которых будут наказывать уголовно, включая членов любых международных ассамблей и госструктур.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции» в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях (рег. № 15056 от 06.03.2026).

Законопроект № 15056 является логическим продолжением Закона о ратификации Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Законом Украины от 10 марта 2026 года № 4811-IX Украина присоединилась к указанной Конвенции, он вступит в силу одновременно с принятием Радой законопроекта № 15056. Срочность его рассмотрения Комитетом объясняется, в том числе, и этим фактором.

Согласно статье 1 Конвенции, государства должны криминализировать подкуп иностранных должностных лиц.

Международные инвесторы ожидают, что украинские компании не только не будут брать взятки внутри страны, но и не смогут использовать коррупционные схемы за рубежом для получения государственных контрактов.

При этом согласно Конвенции «иностранное должностное лицо» означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, административной или судебной власти иностранного государства; а также любое лицо, выполняющее государственные функции для иностранного государства, в том числе для государственного органа или государственного предприятия; и любое должностное лицо или представителя публичной международной организации.

По предмету правового регулирования проект Закона касается вопроса борьбы с коррупцией, который входит в Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» в рамках переговорного процесса между Украиной и ЕС и охватывается обязательствами Украины в соответствии с:

  1. разделом III «Юстиция, свобода и безопасность» Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны;
  2. дорожной картой по вопросам верховенства права, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2025 года № 475.

Проектом Закона, в частности, предусматривается внесение изменений в:

  • Уголовный кодекс Украины с целью приведения определения «должностное лицо иностранного государства» в соответствие с определением «иностранное должностное лицо», содержащимся в Конвенции, унификации положений о применении мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц;
  • Уголовный процессуальный кодекс Украины, направленных на уточнение порядка обжалования мер обеспечения уголовного производства, которые могут применяться к юридическим лицам;
  • Закон Украины «О предотвращении коррупции» с целью уточнения правовой регламентации обязанностей по принятию мер по предотвращению коррупции для юридических лиц.

Украина, таким образом, приводит определение «иностранное должностное лицо» в полное соответствие с международным стандартом.

Предложенные проектом Закона изменения в статьи 18 и 364 (примечание) Уголовного кодекса Украины расширяют круг должностных лиц, которыми признаются должностные лица иностранных государств, в частности отменяется ограничение, согласно которому должностными лицами считались только члены тех международных парламентских ассамблей, участницей которых является Украина. Теперь подкуп любого международного парламентария является уголовным преступлением.

Под это понятие будут подпадать не только представители стран-партнеров, но и любые лица, занимающие выборные или назначаемые должности в иностранных государствах либо выполняющие государственные функции (в частности, на госпредприятиях).

Также расширяется механизм уголовной ответственности для юридических лиц-правопреемников, что делает невозможной схему «реорганизации» компании с целью избежания наказания за коррупцию.

Изменения в УПК (пункт 9 части первой статьи 309) предполагают, что апелляционному обжалованию будут подлежать определения следственного судьи о применении ограничений в отношении деятельности юридического лица.

Изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции» заставят руководителей компаний внедрять антикоррупционные программы как реальный инструмент контроля за деятельностью своих сотрудников на международных рынках.

Сегодня часть третья статьи 61 Закона Украины «О предотвращении коррупции» обязывает должностных и служебных лиц юридических лиц, а также других работников, состоящих в трудовых отношениях с компанией:

  • не совершать и не участвовать в коррупционных правонарушениях;
  • воздерживаться от поведения, которое может выглядеть как готовность к коррупции;
  • безотлагательно информировать ответственное лицо или руководство о случаях подстрекательства к коррупционным правонарушениям;
  • сообщать о коррупционных действиях других работников или лиц, связанных с компанией.

Эту статью предлагают дополнить частью четвертой, предусматривающей, что уполномоченные лица юридического лица, а именно физические лица, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица, договором, инструкциями или другими устными либо письменными разрешениями имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, обязаны принимать меры по предотвращению коррупции, предусмотренные в части третьей этой статьи.

ГНЭУ не высказало замечаний к законопроекту.

Автор: Тарас Лученко

Подкупить иностранного чиновника больше не получится: Комитет готовит жесткие изменения в Уголовный кодекс

