Правила поведения, созданные в демократическом и правовом государстве для защиты гарантированных прав личности, не имеют пользы, если они не выполняются: Верховный Суд

Требование по соблюдению правил поведения, существующих в правовом государстве - позиция Верховного Суда.

Верховный Суд рассмотрел в порядке административное дело по иску ГУ Госпродпотребслужбы к Обществу о взыскании штрафа.

Суды первой и апелляционной инстанций производства по делу закрыли, поскольку пришли к выводу об отсутствии у ГУ Госпродпотребслужбы права на обращение в суд с иском.

Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, касаційну скаргу позивача задовольнив, скасував ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Суд виходив з того, що, з огляду на положення статей 4, 5, 19 та 46 КАС України, до компетенції адміністративних судів належать спори за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, визначених Конституцією та законами України. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Виникнення спірних правовідносин обумовлено несплатою Товариством штрафу за порушення Закону України «Про рекламу», накладеного рішенням ГУ Держпродспоживслужби.

Суд зазначив, що спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає засади рекламної діяльності в Україні, а також регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, є Закон України «Про рекламу».

За частиною першою статті 7 Закону України «Про рекламу» основними принципами рекламної діяльності є: законність, достовірність, а також використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.

Верховний Суд врахував, що відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про рекламу» контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснює у межах своїх повноважень, зокрема, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами.

Питання накладення уповноваженими особами Держпродспоживслужби штрафів на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами за порушення законодавства про рекламу (крім штрафів, накладення яких належить виключно до компетенції Антимонопольного комітету і регулюється законодавством з питань авторського права та суміжних прав) регулює Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №693.

Пунктом 20 Порядку № 693 визначено, що сума штрафів за порушення законодавства про рекламу сплачується добровільно або стягується в судовому порядку відповідно до законодавства.

На цій підставі Суд дійшов висновку, що на Держпродспоживслужбу покладено функції, зокрема, у сфері захисту прав споживачів - щодо захисту прав споживачів реклами, в тому числі щодо накладення штрафів на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами та стягнення таких штрафів у судовому порядку.

У спірних відносинах ГУ Держпродспоживслужби діє як суб`єкт владних повноважень, наділений Законом України «Про рекламу» та Порядком № 693 функціями контролю за дотриманням законодавства України про рекламу та, відповідно, правом на звернення до суду з позовом про примусове стягнення штрафу за порушення законодавства про рекламу.

Цей спір не пов`язаний з вирішенням питання щодо цивільного права, а є публічно-правовим, оскільки виник за участю суб`єкта владних повноважень, який реалізовує у цих правовідносинах надані йому чинним законодавством владні управлінські функції.

У цій справі Верховний Суд зробив правовий висновок, відповідно до якого виконання Держпродспоживслужбою функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу та наступне звернення з позовом про стягнення із суб`єкта господарювання, який допустив порушення цього законодавства, суми штрафу, у разі відмови останнього сплачувати такий штраф у добровільному порядку, є єдиним процесом системного виконання державою в особі уповноважених суб`єктів владних повноважень з реалізації конституційної гарантії захисту прав споживачів, здійснюючи контроль за якістю та безпечністю надання послуг у сфері реклами, оскільки правила поведінки, створені у демократичній та правовій державі для захисту інтересів громадян, не мають користі, якщо вони не виконуються.

Постанова Верховного Суду від 21 червня 2023 року у справі №320/14138/21 (адміністративне провадження К/990/37366/22, К/990/1315/23).

Автор: Наталя Мамченко

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