ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права

Минюст переадресовал письмо Нотариальной палаты по поводу игнорирования ТЦК запросов нотариусов в Министерство обороны.

В последнее время участились случаи игнорирования запросов нотариусов по истребованию сведений о суммах денежного довольствия погибших военнослужащих, что влечет нарушение законных прав наследников.

Об этом отмечает Нотариальная палата Украины в письме Министерству юстиции.

Так, согласно законодательству начисленные денежные средства (денежное довольствие), не полученные военнослужащим на момент его смерти (гибели), входят в состав наследственного имущества. Для получения свидетельства о праве на наследство законодатель устанавливает обязанность для наследников – членов семьи погибших в войне военнослужащих обратиться к нотариусу.

В то же время, для совершения нотариального действия, в частности для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус имеет право в соответствии с нормой статьи 46 Закона «О нотариате» истребовать сведения и документы.

Военные части, на денежном обеспечении которых находились военнослужащие, погибшие во время войны, не ведут непосредственной переписки по выплатам денежного довольствия, дополнительных и других выплат, официальные адреса для переписки воинских частей не находятся в свободном доступе. Вся переписка должна осуществляться через ТЦК, которые, в свою очередь, не располагают необходимой информацией о суммах начисленных средств, не полученных при жизни погибшими, а должны получать эту же информацию от воинских частей, на службе в которых находились погибшие военнослужащие.

Однако в ТЦК часто игнорируют запросы нотариусов по истребованию сведений о суммах денежного довольствия военнослужащих, подлежащих выплате наследникам. Указанное влечет нарушение прав лиц, являющихся наследниками погибших военнослужащих и побуждение их обращаться в суд из-за невозможности оформления наследственных прав в связи с отсутствием документов.

Министерство юстиции уже рассмотрело письмо Нотариальной палаты Украины о случаях игнорирования ТЦК запросов нотариусов и направило письмо в Министерство обороны с просьбой посодействовать в решении вопроса о своевременном предоставлении ТЦК СП ответов на запросы нотариусов.

Автор: Наталья Мамченко

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