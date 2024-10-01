Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права

07:30, 1 октября 2024
Минюст переадресовал письмо Нотариальной палаты по поводу игнорирования ТЦК запросов нотариусов в Министерство обороны.
ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последнее время участились случаи игнорирования запросов нотариусов по истребованию сведений о суммах денежного довольствия погибших военнослужащих, что влечет нарушение законных прав наследников.

Об этом отмечает Нотариальная палата Украины в письме Министерству юстиции.

Так, согласно законодательству начисленные денежные средства (денежное довольствие), не полученные военнослужащим на момент его смерти (гибели), входят в состав наследственного имущества. Для получения свидетельства о праве на наследство законодатель устанавливает обязанность для наследников – членов семьи погибших в войне военнослужащих обратиться к нотариусу.

В то же время, для совершения нотариального действия, в частности для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус имеет право в соответствии с нормой статьи 46 Закона «О нотариате» истребовать сведения и документы.

Военные части, на денежном обеспечении которых находились военнослужащие, погибшие во время войны, не ведут непосредственной переписки по выплатам денежного довольствия, дополнительных и других выплат, официальные адреса для переписки воинских частей не находятся в свободном доступе. Вся переписка должна осуществляться через ТЦК, которые, в свою очередь, не располагают необходимой информацией о суммах начисленных средств, не полученных при жизни погибшими, а должны получать эту же информацию от воинских частей, на службе в которых находились погибшие военнослужащие.

Однако в ТЦК часто игнорируют запросы нотариусов по истребованию сведений о суммах денежного довольствия военнослужащих, подлежащих выплате наследникам. Указанное влечет нарушение прав лиц, являющихся наследниками погибших военнослужащих и побуждение их обращаться в суд из-за невозможности оформления наследственных прав в связи с отсутствием документов.

Министерство юстиции уже рассмотрело письмо Нотариальной палаты Украины о случаях игнорирования ТЦК запросов нотариусов и направило письмо в Министерство обороны с просьбой посодействовать в решении вопроса о своевременном предоставлении ТЦК СП ответов на запросы нотариусов.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

В закон об адвокатуре внесут изменения по вступлению в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалованию решений КДКА

Парламент в ближайшее время намерен принять изменения в закон об адвокатуре.

ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права

Минюст переадресовал письмо Нотариальной палаты по поводу игнорирования ТЦК запросов нотариусов в Министерство обороны.

Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді