Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

ТЦК ігнорує запити нотаріусів, через що родини загиблих військовослужбовців не можуть оформити спадкові права

07:30, 1 жовтня 2024
Мінюст переадресував лист Нотаріальної палати щодо ігнорування ТЦК запитів нотаріусів до Міністерства оборони.
ТЦК ігнорує запити нотаріусів, через що родини загиблих військовослужбовців не можуть оформити спадкові права
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останнім часом почастішали випадки ігнорування запитів нотаріусів щодо витребування відомостей стосовно сум грошового забезпечення загиблих військовослужбовців, що тягне за собою порушення законних прав спадкоємців.

Про це зазначає Нотаріальна палата України у листі до Міністерства юстиції.

Так, відповідно до законодавства нараховані грошові кошти (грошове забезпечення), не отримані військовослужбовцем на момент його смерті (загибелі) входять до складу спадкового майна. Для отримання свідоцтва про право на спадщину законодавець встановлює обов’язок для спадкоємців – членів сім’ї військовослужбовців, які загинули у війні, звернутися до нотаріуса.

Водночас для вчинення нотаріальної дії, зокрема для видачі свідоцтва про право на спадщину, нотаріус має право у відповідності до норми статті 46 Закону «Про нотаріат» витребовувати відомості та документи.

Військові частини, на грошовому забезпеченні яких перебували військовослужбовці, які загинули під час війни, не ведуть безпосереднього листування щодо виплат грошового забезпечення, додаткових та інших виплат, офіційні адреси для листування військових частин не є в загальному доступі. Все листування має здійснюватися через ТЦК, які, в свою чергу, не мають необхідної інформації про суми нарахованих коштів, не отриманих за життя загиблими, а мають отримувати цю ж інформацію від військових частина, на службі в яких перебували загиблі військовослужбовці.

Однак у ТЦК часто ігнорують запити нотаріусів щодо витребування відомостей стосовно сум грошового забезпечення військовослужбовців, які підлягають виплаті спадкоємцям. Зазначене тягне порушення прав осіб, які є спадкоємцями загиблих військовослужбовців та спонукання їх звертатися до суду через неможливість оформлення спадкових прав у зв’язку з відсутністю документів.

Міністерство юстиції вже розглянуло лист Нотаріальної палати України стосовно випадків ігнорування ТЦК запитів нотаріусів і направило лист до Міністерства оборони з проханням посприяти у вирішенні питання щодо вчасного надання ТЦК СП відповідей на запити нотаріусів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови

Необхідно одразу ж унеможливити перерахунок довічного грошового утримання для суддів.

До закону про адвокатуру внесуть зміни щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Парламент найближчим часом має намір прийняти зміни до закону про адвокатуру.

ТЦК ігнорує запити нотаріусів, через що родини загиблих військовослужбовців не можуть оформити спадкові права

Мінюст переадресував лист Нотаріальної палати щодо ігнорування ТЦК запитів нотаріусів до Міністерства оборони.

Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді