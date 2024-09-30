Норвегія скасувала автоматичний захист для біженців із шести областей України

Українські біженці з західних областей більше не отримують автоматичного захисту в Норвегії.

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З 27 вересня Норвегія скасувала автоматичне надання тимчасового захисту українським біженцям із шести західних областей України: Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Норвегії.

Директорат у справах іноземців (UDI) визнав ці області безпечними, тому нові біженці з цих регіонів проходитимуть індивідуальну оцінку потреб у захисті. Якщо немає особливої загрози для заявників, їм можуть відмовити у наданні притулку.

Зміни не стосуються українців, які вже отримали захист, їхніх родичів, а також осіб, евакуйованих до Норвегії через медичні потреби.

Норвезька влада продовжує застосовувати колективний захист для українців із зон активних бойових дій, але тепер посилено контролює потоки мігрантів для забезпечення рівномірної допомоги.

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