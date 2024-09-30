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Сергія Сухомлина представили на посаді голови Держагентства з відновлення та окреслили пріоритети відомства

16:14, 30 вересня 2024
Сергій Сухомлин заявив, що потрібно вчасно і швидко працювати над відновленням країни, а також швидко працювати над захистом критичної інфраструктури.
Сергія Сухомлина представили на посаді голови Держагентства з відновлення та окреслили пріоритети відомства
Фото: facebook.com/Ministry.for.development
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У понеділок, 30 вересня, віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба представив на посаді Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина.

 «Пріоритетами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури мають бути посилення енергонезалежності держави, захист критичної інфраструктури, а також будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб», - заявив Кулеба.

За його словами, важливості роботи в одному напрямі Міністерства та Держагентства, як на центральному рівні, так і в роботі з регіонами.

«Сьогодні Україна долає такі виклики, як ніколи раніше. Тому посада керівника Агентства - це складний і відповідальний вибір. Упевнений, що саме це призначення дасть конкретні результати, бо люди очікують від нас саме цього - результату. У межах громади це може бути відновлення оселі, у межах регіону - конкретна програма, а в межах держави - чітке бачення і стратегія, яку підтримуватимуть усі наші партнери», - приводить слова Кулеби пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

У свою чергу Сухомлин заявив, що пріоритетом у його роботі буде гасло «будувати краще, ніж було». Він пообіцяв зосередити основні зусилля на посиленні енергонезалежності держави, захисті критичної інфраструктури, а також будівництві житла для внутрішньо переміщених осіб.

«Нам потрібно вчасно і швидко працювати над відновленням країни, а також швидко працювати над захистом критичної інфраструктури. «Шахеди» не чекатимуть, доки ми побудуємо захист. Тому перед нами зараз постають оперативні, тактичні завдання, а також стратегічні - маємо планувати не лише на рік-два, а й на 10-15 років уперед», - сказав Сухомлин.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

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Олексій Кулеба Сергій Сухомлин

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