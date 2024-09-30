Сергея Сухомлина представили в должности главы Госагентства по восстановлению и очертили приоритеты ведомства

Сергей Сухомлин заявил, что нужно своевременно и быстро работать над восстановлением страны, а также быстро работать над защитой критической инфраструктуры.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

В понедельник, 30 сентября, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба представил в должности Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина.

«Приоритетами Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры должно быть усиление энергонезависимости государства, защита критической инфраструктуры, а также строительство жилья для внутренне перемещенных лиц», - заявил Кулеба.

По его словам, важность работы в одном направлении Министерства и Госагентства, как на центральном уровне, так и в работе с регионами.

«Сегодня Украина одолевает такие вызовы, как никогда раньше. Поэтому должность руководителя Агентства – это сложный и ответственный выбор. Уверен, что именно это предназначение даст конкретные результаты, потому что люди ожидают от нас именно этого результата. В рамках общества это может быть восстановление дома, в рамках региона - конкретная программа, а в пределах государства - четкое видение и стратегия, которую будут поддерживать все наши партнеры», - приводит слова Кулебы пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В свою очередь Сухомлин заявил, что приоритетом в его работе будет лозунг «строить лучше, чем было». Он пообещал сосредоточить основные усилия на усилении энергонезависимости государства, защите критической инфраструктуры, а также на строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц.

«Нам нужно своевременно и быстро работать над восстановлением страны, а также быстро работать над защитой критической инфраструктуры. Шахеды не будут ждать, пока мы построим защиту. Поэтому перед нами сейчас встают оперативные, тактические задачи, а также стратегические – должны планировать не только на год-два, но и на 10-15 лет вперед», - сказал Сухомлин.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

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