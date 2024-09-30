Практика судов
  1. В Украине

Сергея Сухомлина представили в должности главы Госагентства по восстановлению и очертили приоритеты ведомства

16:14, 30 сентября 2024
Сергей Сухомлин заявил, что нужно своевременно и быстро работать над восстановлением страны, а также быстро работать над защитой критической инфраструктуры.
Сергея Сухомлина представили в должности главы Госагентства по восстановлению и очертили приоритеты ведомства
Фото: facebook.com/Ministry.for.development
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 30 сентября, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба представил в должности Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина.

 «Приоритетами Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры должно быть усиление энергонезависимости государства, защита критической инфраструктуры, а также строительство жилья для внутренне перемещенных лиц», - заявил Кулеба.

По его словам, важность работы в одном направлении Министерства и Госагентства, как на центральном уровне, так и в работе с регионами.

«Сегодня Украина одолевает такие вызовы, как никогда раньше. Поэтому должность руководителя Агентства – это сложный и ответственный выбор. Уверен, что именно это предназначение даст конкретные результаты, потому что люди ожидают от нас именно этого результата. В рамках общества это может быть восстановление дома, в рамках региона - конкретная программа, а в пределах государства - четкое видение и стратегия, которую будут поддерживать все наши партнеры», - приводит слова Кулебы пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В свою очередь Сухомлин заявил, что приоритетом в его работе будет лозунг «строить лучше, чем было». Он пообещал сосредоточить основные усилия на усилении энергонезависимости государства, защите критической инфраструктуры, а также на строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц.

«Нам нужно своевременно и быстро работать над восстановлением страны, а также быстро работать над защитой критической инфраструктуры. Шахеды не будут ждать, пока мы построим защиту. Поэтому перед нами сейчас встают оперативные, тактические задачи, а также стратегические – должны планировать не только на год-два, но и на 10-15 лет вперед», - сказал Сухомлин.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Алексей Кулеба Сергей Сухомлин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Кабмин поручил сверить данные Демографического реестра с данными реестра налогоплательщиков

Правительство внесло изменения по проведению верификации некоторых реестровых данных физлиц.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду