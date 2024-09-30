Норвегия отменила автоматическую защиту для беженцев из шести областей Украины

Украинские беженцы из западных областей больше не получают автоматической защиты в Норвегии.

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С 27 сентября Норвегия отменила автоматическое предоставление временной защиты украинским беженцам из шести западных областей Украины: Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Норвегии.

Директорат по делам иностранцев (UDI) признал эти области безопасными, поэтому новые беженцы из этих регионов будут проходить индивидуальную оценку потребностей в защите. Если нет особой угрозы для заявителей, им могут отказать в предоставлении убежища.

Изменения не касаются украинцев, которые уже получили защиту, их родственников, а также лиц, эвакуированных в Норвегию по медицинским показаниям.

Норвежские власти продолжают применять коллективную защиту для украинцев из зон активных боевых действий, но теперь усиленно контролируют потоки мигрантов для обеспечения равномерной помощи.

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